Chrome umożliwi "prześwietlenie" rozszerzeń

Google walczy z niejasnymi informacjami na temat działania niektórych rozszerzeń w Chrome Web Store. Już niebawem sklep doczeka się nowych zasad.

Zdjęcie Google Chrome /123RF/PICSEL

Technologiczny gigant od pewnego czasu stara się zapewnić jak największą przejrzystość danych. W związku z tym planuje wprowadzić nowe zasady w swoim sklepie Chrome Web Store. Od teraz Google będzie wymagało ujawnienia pełnych informacji dotyczących wykorzystania danych od wszystkich rozszerzeń znajdujących się w sklepie.

Reklama

Twórcy pluginów będą musieli jasno wskazać, jakie danych zbiera ich rozszerzenie. Mowa tu przede wszystkim o informacjach zawierających dane logowania, lub dane osobowe. Przed zamieszczeniem danego pluginu w sklepie, będzie trzeba także potwierdzić znajomość nowego regulaminu, dotyczącego zakazu sprzedaży danych stronom trzecim, wykorzystywania danych do niepowiązanych celów i polegania na danych do sprawdzania zdolności kredytowej i pożyczek.

Twórcy rozszerzeń mogą zacząć udostępniać informacje już teraz, chociaż nie będą one wyświetlane w Chrome Web Store do 18 stycznia 2021 r. Choć zmiany w Chrome Web Store nie gwarantują 100-procentowej uczciwości producentów rozszerzeniem, to jednak umożliwia prostsze wykrywanie oszustów.