Chrome 91 w Beta trafił do pierwszych użytkowników

Na niektórych telefonach z Androidem można już przetestować najnowszą wersję mobilnej przeglądarki Chrome. Co nowego niesie ze sobą nadchodząca aktualizacja?

Zdjęcie Google Chrome - wersja mobilna / 123RF/PICSEL

Reklama

Najnowsza wersja beta Chrome wprowadza przede wszystkim ulepszony interfejs przeglądarki. Mowa tu o przeprojektowanych przyciskach, zaktualizowanych polach adresów HTML, a także sporym usprawnieniem dotyczącym opcji wyświetlania formularzy. Zniknęły przestarzałe gradienty szarości, ustępując miejsca bardziej efektownym kombinacjom niebieskiego i białego. Nowe efekty możemy już znać ze stacjonarnej przeglądarki, gdzie są dostępne od wersji 83. Teraz w końcu nadchodzą do Chrome na Androida.

Reklama

Wersja 91 oferuje także nowe narzędzia dla programistów. Dotyczą one usprawnień w działaniu stron, które teraz mogą np. poinstruować przeglądarkę, aby zmniejszyła liczbę klatek na sekundę lub zezwoliła na wolniejsze prędkości skryptów.

Google ułatwia ponadto witrynom dostęp do schowka. Nowa wersja przeglądarki ma umożliwić aplikacjom internetowym uzyskiwanie dostępu do konkretnej ścieżki w schowku. Pozwala to na dodawanie plików do witryny internetowej bez konieczności mozolnego przeciągania i upuszczania. Podobna funkcja jest już dostępna w Safari.

Na sam koniec warto wspomnieć o szeregu mniejszych usprawnień, przygotowanych specjalnie pod kątem twórców stron internetowych.

Chrome Beta 91 jest obecnie wdrażany do sklepu Play.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl