Chiny zaprezentowały swoje „sztuczne słońce”

Chiny wybudowały pierwsze na świecie „sztuczne słońce”, które może osiągnąć 100 milionów stopni Celsjusza, czyli sześć razy więcej niż prawdziwe Słońce. Korzystając z syntezy jądrowej, naukowcy mają nadzieję, że „sztuczne słońce” pomoże nam zbliżyć się o krok do stworzenia „nieograniczonej czystej energii”.

Zdjęcie Chiński reaktor HL-2M. W teorii może wygenerować temperaturę kilkukrotnie wyższą niż Słońce /materiały prasowe

Prawdziwa nazwa sztucznego słońca w Chinach to HL-2M. Reaktor znajduje się w Leshan, w prowincji Syczuan, gdzie został zbudowany do badania technologii syntezy jądrowej przez China National Nuclear Corporation i Southwest Institute of Physics.

Budowa została zakończona, ale reaktor ma zostać uruchomiony dopiero w 2020 roku - czytamy w depeszy agencji Xinhua.



Jak działa reaktor? W rzeczywistości jest to gigantyczne urządzenie do syntezy jądrowej, które zasadniczo łączy atomy, uwalniając ciepło, które następnie można wykorzystać do wytworzenia energii. Urządzenie to nazywane jest wprawdzie sztucznym słońcem, ale może ono osiągnąć temperaturę trzynaście razy wyższą niż prawdziwa gwiazda. HL-2M może osiągnąć nawet 200 milionów stopni Celsjusza. Otrzymana energia jest nie tylko tańsza, ale także znacznie czystsza niż obecne możliwości związane z "atomem".

Jednak nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje. W wysokich temperaturach powstaje szereg problemów, z których głównym jest to, że są niełatwe do osiągnięcia. Realizacja takich reakcji może być trudna i musi być wykonana poprawnie. Potencjalne konsekwencje błędu mogą być opłakane.

Na razie chiński wynalazek jeszcze nie działa, ale może zrewolucjonizować światowe źródła energii i sposób ich wykorzystania.