Chińczycy wprowadzają nowe przepisy, które wymagają od operatorów telekomunikacyjnych skanowania twarzy użytkowników rejestrujących nowe usługi. To jednak nie jedyna gałąź rynku, którą skutecznie dosięgnął system rozpoznawania twarzy.

Zdjęcie Chiny rozszerzają system rozpoznawania twarzy /123RF/PICSEL

Nowe zasady związane z operatorami telekomunikacyjnymi zostały ogłoszone we wrześniu bieżącego roku - dopiero teraz weszły one w życie. Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych nie powiedziało jednak, które firmy zapewnią operatorom systemy rozpoznawania twarzy. Można założyć, że będą to takie marki, jak Megvii i SenseTime - globalni liderzy we wspomnianych rozwiązaniach.

Reklama

Jak więc to wszystko ma wyglądać w praktyce? Chińscy operatorzy telekomunikacyjni muszą teraz skorzystać z technologii rozpoznawania twarzy i innych środków w celu weryfikacji tożsamości osób otwierających nowe konta oraz zakładających dodatkowe usługi na swój numer. Sprawa dotyczy trzech największych spółek, takich jak China Telecom, China Unicom oraz China Mobile. Nie wiadomo jednak, jak zmienione przepisy będą miały się do obecnie aktywowanych numerów.

Gdzie jeszcze Chińczycy korzystają z rozpoznawania twarzy?

W supermarketach, systemach metra, lotniska, a nawet w sieci - serwis Alibaba oferuje użytkownikom możliwość zapłaty za pomocą odcisku twarzy. Systemy tego typu są także dostępne w hotelach pozwalając klientom na wcześniejsze zameldowanie przy wykorzystaniu smartfona. Pekin ma korzystać z systemu rozpoznawania twarzy w metrze w celu "klasyfikacji pasażerów" i zapewnieniu różnych środków kontroli bezpieczeństwa. Chińska policja posiada na swoim wyposażeniu specjalne okulary pozwalające na natychmiastową identyfikację mieszkańców.

Co będzie następne?

Technologia rozpoznawania twarzy jest testowana w Chinach na wielu scenariuszach - między innymi na ulicach, gdzie będzie w stanie łapać nieostrożnych przechodniów. Rozpoznawanie twarzy trafi także na uniwersytety oraz do szkół.

Mimo tego procederu, klarowne zasady dotyczące działania technologii rozpoznawania twarzy na terenie Chin nie zostały jeszcze opracowane.