Chińczycy wprowadzają na tory autonomiczny pociąg, który pojedzie bez maszynisty dzięki sieci 5G. Konstrukcja podczas przemieszczania się między miastami będzie w stanie osiągnąć prędkość na poziomie 350 kilometrów na godzinę.

Zdjęcie Szybki, autonomiczny pociąg w Chinach pojedzie dzięki 5G /AFP

Nowy, autonomiczny pociąg będzie odpowiedzialny za przewóz pasażerów pomiędzy miastami organizującymi Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Trasa, po której będzie poruszał się cały skład ma 174 kilometry i łączy Pekin z miastem Zhangjiakou - to właśnie tutaj sportowcy będą odbywać rywalizację w ramach ZIO. Dzięki wykorzystaniu autonomicznego pociągu na wspomnianej trasie, czas podróży zostanie skrócony z niecałych trzech godzin do 47 minut. Wszystko to przy utrzymaniu prędkości pociągu na poziomie 350 kilometrów na godzinę. To jednocześnie pierwszy tego typu pojazd, który nie jest obsługiwany przez człowieka.



O jazdę dba technologia oraz połączenie z siecią 5G służące do kontroli całego wyposażenia. Na pokładzie pociągu znajduje się jednak odpowiedni personel, który dba o pasażerów oraz bezpieczny przebieg całej podróży.

Nowy, chiński pociąg jeździ od 30 grudnia 2019 roku. Za bilet na wspomnianą trasę trzeba zapłacić między 12 a 38 dolarów - w zależności od wcześniejszej rezerwacji.

Autonomiczny pojazd korzysta z połączenia z siecią nowej generacji 5G oraz wykorzystuje do działania inteligentne światła i ponad 2700 czujników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zbieranie danych w czasie rzeczywistym. Pasażerowie mogą skorzystać z dotykowych ekranów oraz bezprzewodowych ładowarek umieszczonych obok siedzeń. Umieszczone na stacjach w Pekinie i Zhangjikou roboty rozpoznają twarz pasażerów i pomagają im wybrać odpowiedni skład oraz wagon.