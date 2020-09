Chiny dominują łańcuch dostaw baterii litowo-jonowych

Chińczycy znaleźli się na czele rankingu, który wskazuje na to, iż do 2025 roku kraj będzie dominował w łańcuchu dostaw baterii litowo-jonowych.

Zdjęcie Chińczycy stali się liderem w świecie baterii litowo-jonowych /123RF/PICSEL

Chiny zaczęły swoją dominację na rynku baterii litowo-jonowych. Kraj wyprzedził szybko Japonię oraz Koreę. Oba państwa były liderami w ciągu ostatniej dekady, jednak wygląda na to, że Chińczycy faktycznie wzięli się do pracy. Chociaż Japonia i Korea to liderzy w produkcji baterii i komponentów, to kraje te nie mają takiego wpływu na rafinację surowców i ich wydobycie, jak Chiny. Chińscy producenci tacy, jak CATL pomimo przeszkód stali się liderami w ciągu zaledwie 10 lat.

Nie wiadomo, jak na całą sytuację odpowie Europa oraz Stany Zjednoczone - regiony także próbują stworzyć swoich "wygranych" w kontekście produkcji baterii.

Ranking BNEF, w którym Chiny zajęły pierwsze miejsce bierze pod uwagę pięć kluczowych tematów związanych z łańcuchem dostaw: surowce, produkcję ogniw i komponentów, wpływ na środowisko, RII i popyt końcowy.

Oprócz dokonywania znaczących inwestycji w technologie zwiększające wydobycie surowców, Chiny pozostają dominującym graczem w rafinacji materiałów. I to się szybko nie zmieni.