Chiny budują największy na świecie hydroplan

Na świecie znów zaczyna rosnąć zainteresowanie hydroplanami, czyli samolotami, które są przystosowane do startu i lądowania z powierzchni wody. Wszystko za sprawą chińskiej konstrukcji, która jest nie tylko największym hydroplanem na świecie, ale może też startować i lądować na wodzie oraz na lądzie (pasie startowym).

Zdjęcie AG600 (Kunlong) to prototyp samolotu-amfibii, rozwijany od 2009 roku przez państwową Korporację Przemysłu Awiacyjnego Fot. Kadr z Youtube/CGTN /Tylkonauka.pl

AG600 (Kunlong) to prototyp samolotu-amfibii, rozwijany od 2009 roku przez państwową Korporację Przemysłu Awiacyjnego. Maszyna pod względem wielkości przypomina Boeinga 737, jest napędzana czterema silnikami turbośmigłowymi, rozwija prędkość do 560 km/h, posiada zasięg 4500 km i może pozostawać w powietrzu przez 12 godzin.

Hydroplan AG600 jest przystosowany do startów i lądowania na wodzie i na lotnisku. Na jego pokładzie mieści się do 50 osób. Samolot może nabrać 12 ton wody w ciągu 20 sekund. Największy na świecie samolot-amfibia będzie służył w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych oraz w gaszeniu pożarów, lecz w przyszłości powstaną jego różne wersje, w tym o zastosowaniu militarnym.



Pierwszy lot chińskiego hydroplanu odbył się w grudniu 2017 roku. AG600 wystartował i wylądował na lotnisku w mieście Zhuhai w prowincji Guangdong. Lot zakończył się pełnym sukcesem.



W październiku 2018 roku, hydroplan pomyślnie wystartował i wylądował na powierzchni wody w rezerwuarze, który znajduje się na zachód od miasta Jingmen w prowincji Hubei. Również ten lot zakończył się pomyślnie, co oznacza, że prace nad projektem samolotu-amfibii wkrótce dobiegną końca.



Zdjęcie AG600 (Kunlong) Fot. kanał YouTube New China / materiały prasowe

W 2021 roku, AG600 powinien otrzymać certyfikat, a w 2022 roku, Korporacja Przemysłu Awiacyjnego zajmie się dostarczeniem hydroplanów do klientów. Największe zainteresowanie okazuje chiński rząd, ale niektóre państwa wyspiarskie, takie jak Malezja i Nowa Zelandia, również zamierzają pozyskać te samoloty.

Wideo Aerial view: China's AG600 amphibious aircraft makes maiden flight from water

Jako ciekawostkę podajemy, że PZL.12 był pierwszym polskim wodnosamolotem, zaprojektowanym przez inżyniera i pilota Zygmunta Puławskiego. Maszyna została zbudowana w lutym 1931 roku. Niestety, 21 marca 1931, polski hydroplan pilotowany przez inżyniera Puławskiego spadł na Warszawę podczas lotu doświadczalnego, natomiast jego twórca zmarł w drodze do szpitala. Po tej katastrofie, dalsze prace nad konstrukcją PZL.12 zostały wstrzymane.