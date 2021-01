Chiński superpociąg - jego prędkość to 620 km/h

W mieście Chengdu w prowincji Syczuan zaprezentowano prototyp nowoczesnej kolei dużych prędkości. Przedstawiciele prasy mogli na własne oczy zobaczyć wnętrze najszybszego komercyjnego pociągu.

Zdjęcie Chiński superpociąg. Fot. Xinhuanet /materiały prasowe

Chiny od lat inwestują w rozwój szybkiej kolei, której trasy obejmują obecnie ponad 37 000 kilometrów. Nadchodzące Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku jeszcze bardziej zmotywowały konstruktorów do ulepszenia transportu i infrastruktury kolejowej.

Niedawno ujawniono prototyp nowego superszybkiego pociągu, którego prędkość maksymalna może dochodzić do nawet 620 km/h. Na prezentację, która odbyła się w mieście Chengdu w prowincji Syczuan zaproszono najważniejszych dziennikarzy. Specjalnie dla nich wykonano smukłą, mierzącą 21 metrów replikę głównego kadłuba maszyny. Obserwatorzy mogli nie tylko przekonać się o możliwościach pojazdu, przyjrzeć się jego innowacyjnym rozwiązaniom, ale nawet zobaczyć wizualizację wnętrza wagonów.

Sam pociąg opiera się na technologii unoszenia elektrodynamicznego, wykorzystując nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe (HTS). Całość sprawia, że pojazd wygląda jakby unosił się nad torami.

Co ciekawe, w najbardziej zaludnionym kraju świata kursuje już kilka, niewiele wolniejszych składów. Na lotnisko w Szanghaju dojeżdża inna magnetyczna kolej Maglev. Tamtejsze pociągi pokonują swoją trasę z prędkością 300 i 400 km/h, w zależności od pory dnia. Prędkość innego składu obsługującego trasę Pekin-Szanghaj (należącego do Beijing Shanghai High Speed Railway) osiąga 300 km/h przy 9 600 kW mocy trakcyjnej. Całkiem niedawno Chiny zaprezentowały także nową, 174-kilometrową linię kolei dużych prędkości łączącą Pekin z Zhangjiakou. Skraca ona czas podróży z trzech godzin do 47 minut.

Niektórzy chińscy urzędnicy chcą jednak obniżenia maksymalnej prędkości kursujących obecnie pociągów. Krytycznie odnieśli się również do najnowszego dzieła. Uważają oni, że prędkość 620 km/h jest całkowicie niepotrzebna z perspektywy pasażera, a ogromnym stopniu podnosi ryzyko nieprzewidzianego wypadku.

W ramach ciekawostki przypomnijmy, że najwyższa średnia prędkość Pendolino na polskich trasach to około 200 km/h. W praktyce bywa z tym różnie.