Ministerstwo Transportu Wielkiej Brytanii potwierdza negocjacje z chińskimi wykonawcami. China Railways Construction Corporation ma zbudować siatkę połączeń pozwalających na przemieszczanie się z prędkością nawet 350 kilometrów na godzinę.

Brytyjski rząd planuje wyłożyć na sieć szybkich kolei nawet 100 miliardów funtów - donosi Financial Times. Czas budowy połączeń miałby potrwać około pięciu lat, a za cały projekt będzie odpowiedzialna chińska firma China Railways Construction Corporation. W ciągu ostatnich 10 lat to samo przedsiębiorstwo wybudowało w Państwie Środka prawie 25 tysięcy kilometrów szybkich sieci kolejowych: doświadczenia więc nie zabraknie. W umowie o budowę nowych połączeń, chińska marka zaproponowała Brytyjczykom prędkości na poziomie około 380 kilometrów na godzinę. CRCC chwali się także znacznie niższymi kosztami budowy oraz eksploatacji w porównaniu do konkurencji.

Analitycy zwracają uwagę, iż skorzystanie z oferty Chińczyków może przyczynić się do zbytniego uzależnienia Wielkiej Brytanii od chińskich technologii - w tym także sieci bezprzewodowych 5G. Prace przygotowawcze mają rozpocząć się na przestrzeni najbliższych tygodni.

Pierwsza wybudowana linia będzie nitką pomiędzy Londynem a Birmingham, a drugi etap zakłada stworzenie połączenia między Manchesterem i Leeds. W przypadku pierwszego połączenia, czas podróży skróci się z godziny do niecałych 22 minut.

Pełna operacyjność nowych sieci ma zostać osiągnięta w 2035 roku. Szacuje się, iż cała inwestycja pochłonie od 72 do 98 miliardów funtów.