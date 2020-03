Chińczycy pozwalają na rozpoznawanie twarzy w maskach

Chińska firma stworzyła system rozpoznawania twarzy, który jest w stanie zidentyfikować ludzi noszących maski. Całe oprogramowanie ma przydać się także w walce z koronawirusem.

Zdjęcie Chińczycy chwalą się nową technologią /123RF/PICSEL

Firma Hanwang Technology Ltd stworzyła technologię rozpoznawania twarzy, która działa także w przypadku osób noszących maski. Po podłączeniu do specjalnego czujnika, technologia jest także w stanie mierzyć temperaturę ciała podczas procesu identyfikacji danej osoby. Do nauczenia swoich algorytmów rozpoznawania twarzy, firma wykorzystała bazę danych 6 milionów zamaskowanych osób. Niestety całe rozwiązanie nie działa już tak dobrze w przypadku osób korzystających z maski i okularów przeciwsłonecznych na twarzy.

Reklama

Technologia Hanwang Technology może rozpoznawać zarówno pojedyncze osoby, jak i działać w systemie wielokanałowego rozpoznawania - to znaczy identyfikować wiele osób jednocześnie. Precyzja technologii wynosi około 95% dla osób w maskach i 99,5% dla osób bez maski.

Największym klientem Hanwang Technology pozostaje chińska policja.