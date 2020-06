Chińczycy opracowują nowy hydroplan, który będzie największym samolotem zdolnym do startu oraz lądowania z powierzchni wody. Cała konstrukcja będzie mogła także zostać wykorzystana w sposób tradycyjny – przy użyciu asfaltowego pasa. Po przerwie spowodowanej pandemią, Chińczycy wracają do dalszych testów.

Zdjęcie Chiny opracowują hydroplan AG600 /AFP

Nowy hydroplan został oznaczony jako AG600 Kunlong. Całość działa na zasadzie prototypu i jest już od ponad dekady rozwijana przez chińską, państwową Korporację Przemysły Awiacyjnego. Jeśli chodzi o wielkości samolotu, w tym przypadku mamy do czynienia z rozmiarami bardzo podobnymi do kultowego Boeinga 737. Chiński hydroplan ma działać w oparciu o cztery silniki turbośmigłowe, które pozwolą mu rozwinąć prędkość do około 550 kilometrów na godzinę. Na jednym tankowaniu, AG600 Kunlong będzie w stanie przelecieć około 4500 kilometrów, pozostając w powietrzu przez 12 godzin.

Cała konstrukcja została zoptymalizowana tak, aby móc startować zarówno z asfaltowego, tradycyjnego pasa, jak i z wody. Na swoim pokładzie AG600 Kunlong pomieści około 50 osób. Chińczycy deklarują, iż hydroplan pozwala na nabranie 12 ton wody w ciągu 20 sekund. Docelowo, hydroplan ma służyć w wojsku oraz podczas operacji ratunkowych i poszukiwawczych.

Dwa lata temu, w 2018 roku AG600 Kunlong wykonał pomyślny lot testowy.

Wideo Aerial view: China's AG600 amphibious aircraft makes maiden flight from water

Oficjalna certyfikacja hydroplanu ma zakończyć się w 2021 roku. Rok później, w 2022 roku chińscy urzędnicy mają wydać odpowiednie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie produkcji oraz dostarczenie hydroplanów do zainteresowanych podmiotów. Konstrukcją zainteresowały się takie kraje, jak Nowa Zelandia czy Malezja.