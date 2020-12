Chińczycy chcą stworzyć super-żołnierzy

Dyrektor wywiadu USA John Ratcfliffe przekazał, iż Chińczycy testują nowe badania biologiczne, które będą w stanie pozwolić na stworzenie armii przyszłości. W ten sposób chińscy żołnierze mogliby posiadać większe, biologiczne zdolności.

Według wywiadu USA, Chiny przygotowują się do testów przeprowadzanych na swojej armii w nadziei na stworzenie zupełnie nowych żołnierzy z wzmocnionymi, biologicznymi funkcjami. Jednocześnie Ratcliffe zwraca uwagę, iż Państwo Środka stanowi dziś największe zagrożenie dla Ameryki.

W artykule, który pojawił się w serwisie Wall Street Journal, Ratcliffe przekazał, iż Pekin zamierza zdominować USA oraz resztę świata w zakresie gospodarczym, militarnym oraz technologicznym. Wiele z głównych chińskich inicjatyw publicznych i prominentnych firm stanowi jedynie warstwę kamuflażu dla działania Komunistycznej Partii Chin.

Wywiad USA wskazuje na to, iż Chiny przeprowadziły nawet odpowiednie testy na ludziach mając nadzieję na stworzenie żołnierzy o biologicznie wzmocnionych możliwościach. W pogoni za władzą, Pekin ma nie posiadać żadnych granic etycznych.

Wielu analityków i urzędników w agencjach rządowych USA skupiało się do tej pory na Rosji oraz wysiłkach tego państwa związanych z walką z terroryzmem. USA chce jednak przesunąć środki z budżetu po to, aby bardziej skupić się na Chinach.

Żołnierze przyszłości, którzy będą posiadali inne cechy biologiczne od przeciętnego człowieka to koncept, który pojawiał się do tej pory jedynie w filmach science-fiction. Do tej pory nikt nie testował na ludziach żadnych rozwiązań, które mogłyby pomóc im polepszyć wytrzymałość, wzrok, słuch oraz inne, standardowe cechy ludzkiego organizmu.

Obecnie nie wiadomo dokładnie, jak ten pomysł miałby działać w chińskim wykonaniu.