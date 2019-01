Chińskie władze pracują nad wdrożeniem systemu rozpoznawania twarzy do kolejnego aspektu życia mieszkańców Pekinu. Tym razem rządzący chcą rozprawić się z nielegalnym najmem budynków oraz mieszkań.

Zdjęcie Chiny wdrożą kolejny system rozpoznawania twarzy /123RF/PICSEL

Pekin stał się obiektem nowego projektu mieszkaniowego - co krok w mieście wyrastają lokale, które zostały przeznaczone na użytek publiczny. Już niedługo władze mają zaimplementować specjalne, inteligentne zamki z technologią rozpoznawania twarzy, aby móc skontrolować nawet do 120 tys. lokatorów. Wszystko to w wcale z nielegalnym najmem budynków i pojedynczych mieszkań.

Monitorowanie lokali za pomocą rozpoznawania twarzy ma upewnić władze, iż konkretne mieszkania i pomieszczenia trafiają do osób potrzebujących, a nie do mieszkańców, którzy traktują ten typ pomocy jako sposób na dodatkowy zarobek.

To już kolejny element miejskiej infrastruktury, który w Chinach jest kontrolowany za pomocą nowych technologii.