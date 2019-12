Chińczycy będą karać za produkowanie fałszywych treści w internecie

Chiny wprowadzą przepisy, które będą surowo karać użytkowników za tworzenie fake newsów oraz deepfakes – zmanipulowanych materiałów wideo. Nowe regulacje wejdą w życie od początku 2020 roku.

Zdjęcie Chińczycy wprowadzają nowe przepisy odnośnie internetowych treści /123RF/PICSEL

Chiny chcą szybko i skutecznie rozprawić się z produkowaniem fałszywych treści w sieci. Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku, tworzenie zmanipulowanych artykułów oraz nagrań wideo stanie się przestępstwem. Posunięcie rządzących jest kierowane obawami o wpływ fałszywych treści na społeczeństwo, a także samą propagandę.

Przepisy te będą dotyczyć również deepfakes - materiałów wideo, w których modyfikacja pozwala przedstawiać twarz wybranej osoby i podkładać do niej głos. Chociaż tego typu materiały nie zawsze są realistyczne, to spora część z nich bardzo dobrze symuluje rzeczywistość, co pozwala wstępnie oszukać mniej uważne osoby.

Na całym świecie inżynierowie pracują nad algorytmami pozwalającymi analizować oraz wykrywać zmiany na fotografiach oraz wideo za pomocą samego oprogramowania. Na ten moment tego typu systemy są jednak ograniczone do dziedzin akademickich oraz wybranych gałęzi komercyjnych, nie wpływając tym samym na konsumenta. Wiele osób pozostaje więc z brakiem świadomości na temat tego, która z treści jest prawdziwa, a która z nich jest manipulacją.

Według Chińczyków fake newsy oraz zmanipulowane treści wideo mają zagrażać bezpieczeństwu narodowemu, zakłócać stabilność i porządek społeczny, a także naruszać prawa innych osób.

Wprowadzenie nowych przepisów od początku 2020 roku zostało oficjalnie potwierdzone.