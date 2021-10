Caribù - nowoczesny superjacht z zaawansowanym ożaglowaniem

Nowy koncept słynnego autora to prawdziwie nowoczesny superjacht, którego ożeglowanie oferuje ogrom zalet w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań. Już same płótna w które została wyposażona jednostka to najwyższa klasa dostępnych materiałów. Wrażenie robią także maszty, które korzystają ze specjalnego systemu automatycznego przechylania.

Funkcja ta umożliwia złożenie każdego z nich o 70 stopni do przodu, aby zmniejszyć jego efektywną wysokość z 72 metrów, do zaledwie 40. Dzięki temu statek bezproblemowo przepłynie pod mostami, które dotychczas stanowiły przeszkodę dla tak dużych jednostek. Oczywiście same żagle również są w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że mogą się one chować i wysuwać w zależności od potrzeb, samodzielnie ustawiając się w idealnym kierunku do wiatru.

Reklama

Cała jednostka mierzy 113 metrów długości, posiada sześć dużych pokładów, a nawet dysponuje swoim własnym hangarem lotniczym dla 2 helikopterów średniej wielkości. Właściciel jachtu ma do dyspozycji prywatny apartament z krytym basenem. Pokład jest ponadto wyposażony w podgrzewane drzwi i poręcze, aby zapewnić ochronę przed mrozem w warunkach zimowych.

Niestety trzeba pamiętać, że sam okręt jest jedynie autorskim projektem i prawdopodobnie nigdy nie trafi na rzeczywiste wody.