Canon zaprezentował sensor o rozdzielczości 250 megapikseli

Canon oficjalnie zaprezentował swój nowy sensor o rozdzielczości 250 megapikseli. Nowy czujnik jest wystarczająco masywny, aby umożliwić ogromne przybliżanie.

Zdjęcie Nowy sensor Canona ma ogromną rozdzielczość /materiały prasowe

Nowa technologia Canona została oznaczona jako LI8020SA i jest to nic innego, jak czujnik CMOS o rozdzielczości 250 megapikseli, który będzie gotowy do użycia w nowych aparatach oraz sprzętach do przechwytywania obrazu - firma ma nadzieje, iż będzie w stanie sprzedać go na przestrzeni najbliższych miesięcy. Czujnik został ujawniony przez firmą Canon Japan i jest przeznaczony zarówno dla rynków przemysłowych, jak i dla marek, które zajmują się monitoringiem.

Na filmie można zobaczyć możliwości nowego czujnika. Urządzenie jest w stanie rejestrować obrazy w rozdzielczości 19568 na 12588 pikseli na klatkę. Przy pełnej rozdzielczości sensor może łapać 5 klatek na sekundę przy zachowaniu 10-bitowego obrazu.

Wideo LI8020SAC/LI8020SAM【キヤノン公式】

Jest już pewne, iż Canon wykorzysta technologie rozwijane na potrzeby opisywanego sensora także w innych ze swoich sprzętów. Trafią one na rynek masowy, do pojedynczych użytkowników. Na to trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.