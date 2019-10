Canon IVY REC - wodoodporna kamera sportowa

Marka Canon zaprezentowała aparat sportowy zaprojektowany z myślą o miłośnikach wszelkiego rodzaju outdooru. Urządzenie umożliwia m.in. nagrywanie wideo w trudnych warunkach i posiada wiele przydatnych funkcji.

Zdjęcie Canon IVY REC /materiały prasowe

Ważący zaledwie 90 gramów aparat Canon IVY REC wyposażony jest w matrycę 13 megapikseli i pozwala rejestrować zdjęcia i filmy Full HD na karcie microSD. To lekkie i mobilne urządzenie jest wodoodporne do głębokości 2 metrów (przez 30 minut) oraz jest odporne na uderzenia z wysokości do 2 metrów, słowem - potrafi przetrwać w naprawdę trudnych warunkach. Aparat nie posiada wbudowanego ekranu, dzięki czemu w przypadku uderzenia nie ma obaw o pęknięcie. Z kolei klips mocujący aparat do paska, torby czy smyczy może służyć jako celownik.

Canon IVY REC stworzono z myślą o wszystkich tych, którzy chcą utrwalać dynamiczne wydarzenia, takie jak np. sporty ekstremalne czy inne aktywności wykonywane na świeżym powietrzu. Z pewnością sprawdzi się w rękach narciarzy, skateboarderów, miłośników sportów wodnych, kolarstwa górskiego i wielu innych dyscyplin. Łączność Wi-Fi i Bluetooth, w połączeniu z bezpłatną aplikacją Canon Mini Cam, pozwala niemal natychmiast dzielić się zarejestrowanymi nagraniami w mediach społecznościowych, a także udostępniać zdjęcia za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń z systemem iOS i Android. Aplikacja Canon Mini Cam umożliwia edycję zdjęć i filmów oraz zdalny podgląd na żywo, pozwalając na bezprzewodowe ustawianie kadrów z perspektywy kamery.

Aparat dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: Dragon fruit (różowy); Avocado (zielony); Stone (szary) i Riptide (niebieski). Jako dodatkowe akcesorium może sprawdzić się w sytuacjach, w których chcemy zarejestrować spontaniczne momenty bez ryzyka uszkodzenia swojego smartfona.

Zdjęcie Canon IVY REC / materiały prasowe

Canon IVY REC - kluczowe funkcje:

· Wideo Full HD 1080p z szybkością do 60 kl./s

· Matryca 13 MP

· Łączność Wi-Fi i Bluetooth

o Do udostępniania obrazów online i zdalnego sterowania urządzeniem

· Wodoodporność

o Rejestrowanie filmów i zdjęć pod wodą do głębokości 2 metrów do 30 minut

· Odporność na wstrząsy

o Odporność na uderzenia z wysokości do 2 metrów

· Ładowanie przez USB i karta microSD

· Przenośna i wytrzymała konstrukcja

· Łączność z aplikacją Canon Mini Cam***

o Zdalny podgląd na żywo zdjęć i filmów wideo

o Przesyłanie zdjęć i filmów z kamery do smartfona

o Edycja zdjęć i filmów wideo