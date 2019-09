Canon prezentuje wyczekiwanego następcę popularnego bezlusterkowca EOS M100 – Canon EOS M200. W stosunku do poprzednika, nowy model wyposażono w najnowszy procesor DIGIC 8, usprawniono działanie autofocusa i dodano możliwość nagrywania filmów w 4K.

Zdjęcie Canon EOS M200 /materiały prasowe

Interfejs z graficznym przewodnikiem w EOS M200 to rozwiązanie dla początkujących użytkowników. Dzięki pojawiającym się na ekranie wskazówkom i poradom nt. ustawień, nawet amator może osiągnąć zaskakujące efekty. Matryca w tym modelu ma 24,1 megapiksela.

Reklama

Technologia Canon Dual Pixel CMOS AF odpowiada za zachowanie ostrości przy rejestrowaniu poruszających się obiektów, oraz pozwala zachować rozmycie tła - cecha pożądana szczególnie podczas pamiątkowych zdjęć z imprez, festiwali czy koncertów, także w warunkach słabego oświetlenia (AF nawet do EV-4). Funkcja śledzenia oka (Eye Detection AF) ułatwia zaś utrwalenie naturalnego wyrazu twarzy, automatycznie utrzymując ostrość na oczach fotografowanej osoby.

Dzięki możliwości działania w zakresie czułości ISO 100-25600 (rozszerzonej do ISO 51200), procesor DIGIC 8 redukuje szumy obrazu podczas fotografowania w miejscach o bardzo niskim poziomie światła, takich jak np. kluby muzyczne.

Procesor DIGIC 8 otwiera też nowe perspektywy w zakresie filmowania, wprowadzając możliwość nagrywania filmów w jakości 4K. To jednak nie wszystko. EOS M200 pozwala nagrywać filmy poklatkowe 4K (funkcja Time-Lapse) i bezstratnie eksportować pojedyncze klatki 4K z filmów 4K.

Dotykowy, obracany o 180 stopni ekran LCD jeszcze bardziej ułatwia wykonywanie selfie. Do tego tryb autoportretu umożliwia łatwą regulację ustawień, takich jak rozmycie tła i jasność, prezentując przy tym efekty ich zmiany w czasie rzeczywistym. EOS M200 to pierwszy aparat w historii całej linii EOS, w którym przycisk nagrywania filmu wyświetlany jest bezpośrednio na ekranie dotykowym (w trybie filmowania), co ułatwia np. samodzielnym twórcom nagrywanie vloga przy ekranie obróconym o 180 stopni. Filmy mogą być nagrywane i odtwarzane w orientacji pionowej, podobnie jak na smartfonie, dzięki czemu świetnie nadają się do niemal bezpośredniego udostępniania w mediach społecznościowych.

Dodatkowe narzędzia i funkcje



Funkcja Creative Assist oferuje szereg efektów, filtrów i narzędzi do regulacji kolorów, które można stosować zarówno podczas robienia zdjęć, jak i po ich wykonaniu. Do wykonanych zdjęć można dodać wiele efektów, podobnie jak w aplikacji fotograficznej, używając kreatywnych filtrów, takich jak czarno-biały ziarnisty, rybie oko czy miękka regulacja ostrości.

Potencjał aparatu Canon EOS M200 zwiększa kompatybilność z przystępną cenowo serią obiektywów EF-M. Użytkownicy znajdą wśród nich zarówno obiektywy szerokokątne, jak i teleobiektywy oraz obiektywy do makrofotografii. Dostępny jest również adapter EF-EOS M, umożliwiający podpięcie całej palety obiektywów EF i EF-S.

Zdjęcia i filmy wykonane EOS M200 możemy udostępnić do galerii naszego smartfona i tabletu dzięki łączności Bluetooth i Wi-Fi. Wszystko dzięki intuicyjnej aplikacji Canon Camera Connect na systemy iOS i Android, która pozwala pobierać, przeglądać i udostępniać zdjęcia i filmy natychmiast po ich wykonaniu i w pełnej rozdzielczości. Aplikacja pozwala także na automatyczny transfer zdjęć z aparatu do smartfona w trakcie ich wykonywania. Tak długo, jak aparat znajduje się w zasięgu Bluetooth, można utrzymywać stałe połączenie ze smartfonem, nawet jeśli aparat jest wyłączony.

Zdjęcie Canon EOS M200 / materiały prasowe



Aplikacja Canon Camera Connect pozwala także na zdalne sterowanie aparatem za pomocą smartfona lub tabletu - idealna funkcjonalność np. podczas zdjęć grupowych lub selfie.

Opisywany sprzęt waży 299 g (wraz z baterią i kartą pamięci). EOS M200 dostępny będzie w kolorach czarnym i białym z wykończeniem imitującym wysokiej jakości skórę. Jego wygląd będzie można dodatkowo spersonalizować, dzięki szerokiej gamie etui, odpowiadających różnym trendom w modzie.

Canon EOS M200 będzie dostępny w sklepie internetowym Canon i w oficjalnych punktach sprzedaży Canon od października 2019 r.

Kluczowe cechy EOS M200:

· 24,1 megapikselowa matryca APS-C

· Nagrywanie w jakości 4K i 120 klatek na sekundę w jakości HD

· Dual Pixel CMOS AF

· Mobilna konstrukcja

· Creative Assist

· Bluetooth i Wi-Fi

· Ekran dotykowy odchylany pod kątem 180˚

· Filmy poklatkowe