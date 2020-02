Canon EOS 850D - uniwersalna lustrzanka dla entuzjastów

Canon prezentuje najnowszą lustrzankę dla entuzjastów fotografii, którzy chcą rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności – Canon EOS 850D.

Zdjęcie Canon EOS 850D /materiały prasowe

To lekki i wszechstronny aparat, którego sercem jest 24,1-megapikselowa matryca APS-C oraz procesor DIGIC 8. Nowa lustrzanka jest wyposażona także w technologię Dual Pixel CMOS AF oraz daje możliwość filmowania w jakości 4K.

Matryca 24,1 MP zapewnia wysoki poziom kontroli głębi ostrości, tworząc ostre obrazy z plastycznie rozmytym tłem. Rozdzielczość daje dodatkowo szerokie możliwości kadrowania podczas fotografowania wymagających scen i obiektów, takich jak szybko poruszające się osoby czy zwierzęta, także w słabym świetle - twierdzi producent. Aparat ma specjalne funkcje do fotografii portretowej, do dyspozycji mamy najszersze na rynku portfolio obiektywów EF lub EF-S. Do tego dochodzi lampa błyskowa Canon Speedlite lub zewnętrzny mikrofon (aparat posiada standardowe gniazdo 3,5 mm).

EOS 850D wyposażono w systemem iTR (Intelligent Tracking) autofokus, który - do tej pory obecny w zaawansowanych modelach EOS - zwiększa czułość śledzenia w ujęciach charakteryzujących się nagłymi ruchami obiektów. Wszystko dzięki czujnikowi pomiarowemu RGB+IR o efektywnej liczbie 220 000 pikseli, który wspiera standardowy czujnik pomiaru ostrości AF. Ta zaawansowana technologia umożliwia automatyczne śledzenie twarzy przez wizjer optyczny.

Za śledzenie autofokusa w Canon EOS 850D odpowiada sprawdzony i szybki system Dual Pixel CMOS z 45 punktami krzyżowymi AF. Z kolei korekta ekspozycji podczas wykrywania twarzy w trudnych warunkach lub pod światło będzie jeszcze łatwiejsza.

Canon EOS 850D może nagrywać filmy w jakości Full HD do 60p oraz najwyższej jakości 4K 25p, a do tego rozszerza opcje nagrywania (w stosunku do poprzednika) o bardziej zaawansowaną konfigurację filmów poklatkowych czy automatyczny wyborów sceny. Aby przeciwdziałać wstrząsom związanym z kręceniem filmów z ręki, aparat EOS 850D jest wyposażony w technologię 5-osiowej stabilizacji Digital IS, zapewniającą płynne, kontrolowane ujęcia.

Za ostrość na zdjęciach odpowiada technologia Dual Pixel CMOS AF, która w trybie migawki elektronicznej daje do wyboru aż 143 punkty ostrości (w trybie automatycznym) lub 3 975 punktów w trybie manualnym. Funkcja zdalnego podglądu na żywo zapewnia fotografom większą kontrolę, w tym zdalne wyzwalanie migawki i możliwość zdalnego podglądu kadru na smartfonie.

Aparat pozwala fotografować w formacie RAW, który zapisuje dużo więcej informacji i danych niż klasyczne JPG, a dodatkowa możliwość ustawienia formatu C-RAW pozwala dodatkowo zmniejszyć rozmiar plików zdjęciowych, zachowując ich jakość, a przy tym niemal 2-krotnie zwiększając pojemność bufora zdjęć seryjnych (do 75 zdjęć). Dzięki edycji RAW bezpośrednio w aparacie, użytkownicy mogą doskonalić swoje zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera lub smartfona.

Zdjęcie Canon EOS 850D / materiały prasowe

Dzięki łączności Wi-Fi 2,4 GHz i Bluetooth Low Energy, mogą oni podłączyć aparat EOS 850D do urządzenia z systemem iOS lub Android za pośrednictwem aplikacji Canon Camera Connect i tam edytować oraz udostępniać wysokiej jakości zdjęcia znajomym lub publikować na kanałach społecznościowych. Fotografowie mogą również łatwo edytować zdjęcia za pomocą aplikacji DPP Express na iPada, aby szybko obrobić pliki RAW bez włączania laptopa i uruchamiania ciężkich aplikacji graficznych. Auto Image Sync zapewnia także tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów na komputerze za pomocą Image Transfer Utility 2, dzięki czemu nasze dane zawsze będą mieć pewny backup.

Cechy kluczowe:

· 24.1-megapikselowa matryca APS-C Dual Pixel CMOS o rozdzielczości

· Zdjęcia seryjne do 7 kl./s

· 4K (AF oparty na detekcji kontrastu) 24p/25p

· Full HD ze wsparciem Dual Pixel CMOS AF do 60p

· 45-punktowy AF

· Czujnik pomiarowy RGB+IR (o efektywnej liczbie 220 000 pikseli) z wykrywaniem migotania (taki jak w modelu EOS 90D)

· System AF Intelligent Tracking (iTR)

· Technologia wykrywania oczu ze śledzeniem AF (Eye Detection AF)

· Procesor obrazu DIGIC 8