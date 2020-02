​Candy prezentuje suszarkę SmartPro z technologią simply-Fi

Firma Candy wprowadziła do swojej oferty serię SmartPro, która obejmuje pralki, pralko-suszarki oraz suszarki. Nowe urządzenia powstały z myślą o inteligentnym praniu i suszeniu, które oszczędza czas, ale też ogranicza zużycie energii.

Zdjęcie Suszarka Candy SmartPro CSO4 H7A1DE-S /materiały prasowe

Produkty z serii Candy SmartPro zostały wyposażone w nową aplikację simply-Fi, która oferuje dodatkowe i unikalne funkcje, takie jak wskazówki głosowe, wzmacniacz wydajności i pilot wifi. Dzięki temu cały proces prania i suszenia przebiega jeszcze sprawniej i wygodniej.



Suszarka Candy SmartPro CSO4 H7A1DE-S posiada klasę energetyczną A+. Suszarki z serii SmartPro z szybkimi programami suszenia oszczędzają czas, prąd i wodę. Wyposażone w pompę ciepła nie potrzebują odprowadzeń wody, a do tego są bezpieczne dla suszonych tkanin. Urządzenie CSO4 H7A1DE-S posiada dedykowane programy do suszenia białych rzeczy, jeansów, kolorowego i ciemnego prania, syntetyków, koszul oraz wełnianych ubrań.



EasyCase to opatentowany pojemnik umieszczony w drzwiach suszarki i łatwo wyjmowany, zdolny do zbierania wody zużytej podczas cyklu suszenia, dzięki czemu można ją ponownie wykorzystać do innych celów, takich jak prasowanie czy podlewanie roślin. Kształt pojemnika EasyCase oraz fakt, że został wyposażony w wygodny uchwyt sprawiają, że korzysta się z niego naprawdę komfortowo.



Nowa suszarka Candy, dzięki kontroli temperatury i specjalnemu ruchowi bębna wie, jak najlepiej traktować ubrania z wełny. Dzięki temu nie musisz bać się o stan najbardziej delikatnych ubrań. Po prostu ustaw program do wełny, zatwierdzony przez Woolmark, a suszarka zajmie się resztą ograniczając ocieranie się odzieży i ostrożnie kontrolując temperaturę. Dzięki inteligentnemu czujnikowi, który zapewnia utrzymanie idealnego poziomu wilgotności i specjalnemu naprzemiennemu ruchowi bębna zagniecenia i sploty są wyraźnie zmniejszone. W ten sposób czas potrzebny na uprasowanie wszystkich rzeczy może być krótszy nawet o połowę.



Monitoruj stan swojej suszarki i uzyskaj praktyczne porady na temat samodzielnego rozwiązywania problemów. Uzyskaj przydatne wskazówki na temat prania i sprawdzaj cykl suszenia kiedy tylko chcesz. Dzięki technologii NFC możesz kontrolować wszystkie czynności związane z suszarką bezpośrednio ze smartfona. Ponadto, korzystając z aplikacji, możesz sprawdzić stan filtrów, zamknięcie drzwi, system suszenia i wentylacji, silnik i system zbierania wody. W przypadku problemów aplikacja Candy Simply-Fi pomaga je zidentyfikować i znaleźć rozwiązanie.



Firma Candy opracowała rozwiązanie ograniczające potrzebę schylania się. Możesz oszczędzić swoje plecy podczas wkładania i wyjmowania ubrań z suszarki dzięki temu, że drzwi znajdują się o 3,5 cm wyżej niż w standardowych modelach.



Reklama

Funkcja Smart Match od Candy to najszybszy, najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób suszenia. Suszarka komunikuje się bezpośrednio z pralką SmartPro, jeśli jest podłączona do tej samej sieci Wi-Fi, i rozpoznaje rodzaj prania. Następnie uzyskuje sugestie dotyczące najlepszego cyklu suszenia.



Suszarka SmartPro CSO4 H7A1DE-S dostępna jest w sklepach RTV Euro AGD w cenie od 2099 zł.