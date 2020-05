CANAL+ startuje w Polsce z własnym serwisem streamingowym

​CANAL+ wystartowało z własną platformą streamingową w Polsce - bez umowy, kabla i anteny, a z miesięcznym abonentem i darmowym okresem próbnym. CANAL+ będzie dostępne w przeglądarce, na urządzenia mobilne i telewizory ze Smart TV. Ile będzie kosztował CANAL+? Mieliśmy szansę spędzić z nową platformą kilka dni.

"To ma być redefinicja Canal+" - opisuje nową usługę Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w Canal+. W połowie lat 90. polski oddział Canal+ dostarczył Polakom rozrywki na prawdziwie europejskim poziomie, po raz pierwszy wyświetlając chociażby "Przyjaciół". Po wielu latach platformy takie jak Netflix przejęły pałeczkę innowatora, a francuska platforma musi ścigać się z Amerykanami. Platforma CANAL+, oferta stworzona specjalnie dla polskich odbiorców, ma w tym pomóc.

CANAL+ to nowa platforma streamingowa

Z CANAL+ można skorzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS-a i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz przez Apple TV. Dodatkowo produkt wspiera technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Wystarczy dostęp do internetu oraz podpięcie karty płatniczej, a przez pierwszy miesiąc testowanie CANAL+ jest całkowicie bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań.

Platforma umożliwia korzystanie z dwóch urządzeń jednocześnie, nie będzie ograniczeń dotyczących liczby urządzeń korzystających z platformy. Na start nie pojawi się opcja założenia osobnych profilów, ale zostanie ona wprowadzona w jednym z pierwszych etapów zmian. Podczas debiutu nie będzie również treści w 4K.

Technologie zastosowane w platformie CANAL+

Nowy CANAL+ wykorzystuje technologie, które do tej pory były kojarzone głównie ze światem serwisów VOD. Najważniejsze z nich to:

● TIMESHIFT - pauzowanie, wznawianie i przewijanie programów nadawanych na żywo. Dzięki tej funkcji to widz decyduje, kiedy chce zrobić przerwę w trakcie oglądanego programu.

● START-OVER - cofnięcie programu nadawanego na żywo i rozpoczęcie go od początku.

● KONTYNUUJ OGLĄDANIE - oglądanie materiałów na życzenie na dowolnym urządzeniu od tego samego momentu.

● BACKWARD EPG - odtwarzanie wybranych programów z telewizji na żywo nawet do 14 dni wstecz.

● MOJA PLAYLISTA - tworzenie własnych list ulubionych programów i treści.

● MULTI-LIVE - oglądanie nawet 4 kanałów informacyjnych lub sportowych na jednym ekranie w tym samym czasie.

● ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWE/NAPISY - wybór oryginalnej ścieżki dźwiękowej, lektora, dubbingu lub napisów.

● PRZESYŁANIE - udostępnianie obrazu z telefonu, tabletu lub komputera jednym ruchem.

● POBIERANIE - pobieranie wybranych materiałów na życzenie do pamięci urządzenia mobilnego z możliwością odtworzenia offline (na urządzeniach mobilnych.

● EXPERT-MODE - wyświetlanie aktualnych statystyk i ujęć z dodatkowych kamer w trakcie oglądania wydarzenia sportowego na żywo (funkcja dostępna już wkrótce).

● PROFILE - możliwość utworzenia aż do 10 profili dla rodziny i znajomych (funkcja dostępna już wkrótce).

Zdjęcie CANAL+ na różnych urządzeniach / materiały prasowe

Pakiety i ceny

Oferta CANAL+ została podzielona na cztery pakiety tematyczne oraz pakiet FREE, które odpowiadają różnym zainteresowaniom. Użytkownik może je dowolnie konfigurować i zmieniać:

● FREE - pakiet darmowy, który udostępnia biblioteki treści z kanałów tematycznych CANAL+ dla każdego użytkownika. Pakiet będzie wzbogacany o nowe treści w kolejnych tygodniach.

● FILM - dla fanów dobrego kina i seriali. Premiery największych hitów kinowych oraz najpopularniejsze polskie i światowe seriale. Dostęp do 14 kanałów na żywo oraz treści na życzenie od nadawców takich jak CANAL+, HBO czy Filmbox (cena: 50 zł).

● SPORT - stworzony dla kibiców. Transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych z Polski i ze świata. To piłka nożna na najwyższym poziomie: Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, PKO BP Ekstraklasa. Ale sport to nie tylko piłka! W pakiecie dostępny jest także żużel, F1, piłka ręczna, NBA, sporty walki i magazyny sportowe. Kanały: CANAL+ SPORT, Eleven Sports, Sportklub HD i Fightklub HD (cena: 50 zł).

● FUN&INFO - Newsy, dokumenty, lifestyle, muzyka i programy rozrywkowe dla całej rodziny. Programy informacyjne z Polski i całego świata kanały takie jak TVN24, National Geographic, Paramount czy FOX (cena: 25 zł) .

● KIDS - dla dzieci. Animacje, bajki i programy. Bogata kolekcja od zaufanych nadawców kanałów jak m.in. Minimini+, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon Play (cena: 10 zł).

CANAL+ planuje dodatkowo wprowadził opłatę wysokości 10 zł za treści w jakości 4K (trzeba posiadać pakiet FILM I SPORT.

Zdjęcie Aplikacja mobilna CANAL+ / INTERIA.PL

Nasze wrażenia z testów

Platformę CANAL+ sprawdzaliśmy w wersji przeglądarkowej i w formie aplikacji dla Androida. Porównania do Netfliksa są nieuniknione - chociaż CANAL+ opiera się na francuskiej platformie MyCanal (tak nazywa się C+ we Francji), wiele rozwiązań jest podobnych do amerykańskiego odpowiednika. To rzecz jasna dobra informacja dla użytkownika, znajdzie on tutaj wszystko, do czego jest przyzwyczajony, łącznie z opcją pobrania filmów w wersji offline na urządzenia mobilne. Szkoda, że dodatkowe profile dopiero pojawią się wraz z kolejnymi aktualizacjami. Z drugiej strony, Amazon Video i HBO GO nie mają ich do dzisiaj.

Na pewno można stwierdzić, że CANAL+ na tak wczesnym stadium rozwoju już działa lepiej od HBO GO - nie jest to jednak duże wyzwanie. Najistotniejszy element, czyli stabilność działania usługi i jakość kompresji, nawet przy słabszym transferze danych, pozostaje dobra. Wybieramy film, klikamy i po chwili oglądamy.Jakość samego wideo zależy od produkcji. Niektóre filmy można oglądać maksymalnie w 720p, inne mają opcje wersji Full HD. Każda z rozdzielczości ma od 2 do 3 jakości kompresji do wyboru.

Zdjęcie Wybór jakości kompresji na przykładzie filmu "Czarny deszcz" / INTERIA.PL

Przedstawiciele platformy twierdzą, że wystarczy transfer 400 KB/s, aby oglądać materiały w jakości SD. Do Full HD zalecany jest transfer wynoszący minimum 8 MB/s. W przypadku 4K - 16 MB/s. Jak jednak wspomnieliśmy, na starcie nie zobaczy treści w 4K. Jeśli dana produkcja obsługuje dźwięk 5.1 - otrzymamy takie audio na naszym domowym sprzęcie.

Zdjęcie Wybór ścieżki audio i napisów na przykładzie filmu "Czarny deszcz" / INTERIA.PL

CANAL+ ma kilka asów w rękawie, których nie znajdziemy na platformie Netflix. Pierwszą jest telewizja na żywo, czyli pakiet kanałów, które możemy oglądać na bieżąco (lub cofnąć, jeśli chcemy obejrzeć je od początku). Platforma oferuje sport na żywo, co będzie kluczowe dla wielbicieli danej dyscypliny - nie brakuje osób, które od dawna chciałby konsumować sportowe treści w ten sposób. Warto jeszcze wspomnieć o opcji Multi-Live, aktywacji do czterech ekranów jednocześnie (opcja niedostępna w przeglądarce). Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym ktoś jednocześnie ogląda przynajmniej dwie treści.

Osobnym tematem są sprzedawane pakiety. Oferta jest drożna od Netfliksa, a pełny pakiet - nawet bez opcji sportowej - przegrywa cenowo z konkurencyjnymi platformami. Z drugiej strony, 10 zł za dostęp do treści dla najmłodszych to bardzo udana oferta. 50 zł za sport na żywo dla wielu również będzie interesujące. Generalnie, to dopiero początek drogi CANAL+, zatem wszystko może z czasem ulec zmianie. Aplikacja w końcu powinna również trafić na telewizory Samsunga i LG.

Zdjęcie Platforma daje dostęp do wszystkich produkcji CANAL+ / INTERIA.PL

Do samej kuracji treści nie można mieć zarzutów, nad serwisem pracuje zespół doświadczonych osób, kategoryzując treści w interesujący sposób (np. "Kultowi bohaterowie lat 90.), chociaż użytkownik nie może wyszukiwać treści po nietypowych zapytaniach (np. kino lat 80.), co stało się tak popularne w Netfliksie. A sama baza treści? Oferta dla najmłodszych jest bogata, trudno polemizować z treściami w pakiecie sportowym. Pakiet filmowo-serialowy to mieszanka różnych dostawców treści (HBO, Paramount, Time Warner, Disney, FOX) z treściami oryginalnymi Canal+. Opisywana platforma musi zmierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, co inne oferty - sieć powiązań licencyjnych sprawia, że niektóre z produkcji pokrywają się z innymi platformami (np. HBO GO). Nigdy nie będziemy mieli pewności, kiedy dany film zniknie z platformy, a oferowana wersja jakości wideo i ścieżki dźwiękowej zależy od dostawcy. Tak oto np. "Aladyn" Disneya jest dostępny w obu wersjach językowych, a np. "Stan zagrożenia" w wersji tylko z lektorem.

Oferta CANAL+ to udany początek, a zarazem oferta skierowana do tych, którzy nie chcą już podpisywać "umów na telewizję" i korzystać z dodatkowych dekoderów oraz anten. Kolejne miesiące pokażą, czy oferta CANAL+ będzie wystarczająco dobra, a aplikacja i usługa zostaną wzbogacone o kolejne rozwiązania.

Skorzystać z oferty można na Canalplus.com.