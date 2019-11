C64 Maxi - kultowy komputer w odświeżonej wersji

C64 Maxi, wersja doskonale znanego w Polsce Commodore 64 w wersji podobnej do SNES Classic Mini, trafi do Polski 12 grudnia.

Zdjęcie C64 Maxi /materiały prasowe

Trzy tryby wyświetlania dostępne w C64 Maxi pozwalają na przełączanie między oryginalnymi interfejsami C64, VIC 20 oraz karuzelą gier. Port HDMI pozwala na podłączenie do nowoczesnego telewizora i granie w 720p HD i częstotliwości 60 lub 50 herców.

Karuzela gier zawiera 64 preinstalowane tytuły, w tym ponadczasowe klasyki takie jak California Games, Paradroid i Boulder Dash, lub nowsze Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha, i Gridrunner. Zestaw nie byłby kompletny bez niedawno wydanego shoot’em upa, Galencii, oraz tekstowej przygodówki Planet of Death, która przypomina o najlepszych czasach gier tekstowych. Zawsze można podłączyć własnego pendrive’a i załadować z niego własne pliki i gry, oraz programować w C64 lub VIC 20 BASIC

Sugerowana cena: 499 zł



Cechy produktu:



- połączenie z telewizorami lub monitorami 720p HD za pomocą portu HDMI

- różne opcje wyświetlania, w tym filtr imitujący telewizor z kineskopem

- zapis postępu w każdej chwili

- port USB do korzystania z własnych gier i programów*, aktualizacji oprogramowania*, lub podłączenia własnych urządzeń

- oryginalny komputer C64 lub VIC 20, lub karuzela gier z 64 preinstalowanymi tytułami.



Pełna lista gier:



Alleykat, Anarchy, Attack of the Mutant Camels, Avenger, Battle Valley, Bear Bovver, Boulder Dash, Bounder, California Games, Chips Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Deflektor, Destroyer, Everyone’s a Wally, Firelord, Galencia, Gateway to Apshai, Gribbly’s Day Out, Gridrunner (VIC 20), Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hover Bovver, Impossible Mission, Impossible Mission II, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Mission AD, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nodes of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Planet of Death, Psychedelia (VIC 20), Ranarama, Robin of the Wood, Silicon Warrior, Skate Crazy, Speedball 2, Spindizzy, Steel, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games II (zawiera eventy Summer Games), Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, The Arc of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps