Amerykański Departament Sprawiedliwości wystosował zarzuty przeciwko technikowi firmy ADT. Jak wynika ze śledztwa – wykorzystywał on kamery bezpieczeństwa do szpiegowania klientów we własnych domach.

Zdjęcie ADT System /materiały prasowe

ADT to popularna amerykańska firma świadcząca usługi monitorowania oraz ochrony firm i mieszkań. W większości przypadków jej zadanie polega na montażu odpowiedniego systemu kamer, który przesyła na bieżąco obrazy do osoby uprawnionej - najczęściej właściciela mieszkania.

Dlaczego najczęściej? Wszystko wskazuje, że pewien technik firmy postanowił wykorzystać swoje stanowisko do przejęcia w nielegalny sposób dostępu do kamer swoich klientów. W ten sposób szpiegował on mieszkańców, zwłaszcza atrakcyjne kobiety, podczas intymnych chwil. Według Departamentu Sprawiedliwości 35-letni Telesforo Aviles przyznał się już winy.

Jak wynika ze śledztwa, mężczyzna posiadał dostęp do kamer ok 200 prywatnych klientów w rejonie Dallas w Teksasie. Szpiegowanie rozpoczęło się około listopada 2015 roku i trwało do marca ubiegłego roku. Aviles otrzymywał dostęp za pośrednictwem systemu ADT Pulse, który umożliwia klientom przeglądanie ich kanałów wideo bezpieczeństwa w domu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Choć zazwyczaj to adres klienta widnieje jako jedyny zarejestrowany w usłudze, przestępca z powodzeniem dodawał swoją pocztę jako "dodatkową", co dawało mu pełen dostęp do systemu.

Zdjęcie Monitoring domu to coraz częstsze rozwiązanie na zachodzie / 123RF/PICSEL

"Aviles zwracał uwagę w których domach mieszkają wyjątkowo atrakcyjne kobiety, a następnie wielokrotnie logował się na konta tych klientów, aby obejrzeć ich nagrania w celu zaspokojenia seksualnego" - informuje w oświadczeniu departament.

ADT w trybie natychmiastowym zwolniło technika. Firma rozpoczęła także współpracę z FBI zachęcając użytkowników do natychmiastowego sprawdzenia, czy również w ich przypadku, nie doszło do podobnych nadużyć.

Mimo tego, poszkodowane osoby pozwały już firmę ADT, żądając ogromnego finansowego odszkodowania.