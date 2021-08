Byli pracownicy SpaceX zbudują "Teslę wśród łodzi"

W tym celu została założona firma Arc Boats, która ma przenieść doświadczenie inżynierów w budowaniu rakiet na nowe projekty dotyczące w pełni elektrycznych łodzi. Spółka pozyskała już finansowanie w wysokości 4,25 miliona dolarów i ma ambitne plany sprzedaży swojego pierwszego modelu do końca roku.

Mitch Lee, jeden z założycieli nowej firmy podkreśla, że przemysł pojazdów wodnych znajduje się obecnie tam, gdzie samochodowy 15 lat temu. Rewolucja w przypadku napędów do łodzi będzie umożliwiała tworzenie cichszych i szybszych napędów - czytamy w serwisie Interesting Engineering. Zespół już teraz wykorzystuje swoją wiedzę, aby opracować nową wysokowydajną łódź elektryczną o lekkim i tanim kadłubie.

Ma nią być Arc One - dostępna początkowo w ograniczonej ilości, wyceniona na 300 000 dolarów łódź, wykonana w całości z aluminium. Jej konstrukcja ma łączyć kadłub inspirowany lotnictwem z niestandardowymi zestawami akumulatorów. Wszystko aby uzyskać bezprecedensową stabilność, zasięg i prędkość.

Zdjęcie Arc One / Arc Boats / materiały prasowe

Jednostka ma pomieścić do 10 osób na pokładzie i dysponować akumulatorem o mocy 200 kWh. Ogólny czas pracy baterii został wstępnie ustalony na ok. 5 godzin, co w przypadku silnika elektrycznego o mocy 475 KM jest stosunkowo wydajnym wynikiem. Przy tym wszystkim łódź będzie mogła poruszać się z prędkością 64 km/h.

Jak wynika z oficjalnych informacji zaprezentowanych przez firmę Arc Boats, pierwsza łódź ma spełniać standardy z najwyższej półki. Dopiero jej sukces przesądzi o powstaniu kolejnych modeli, bardziej przystępnych cenowo. W tym przypadku firma wyraźnie wzoruje się na motoryzacyjnej konkurencji spod znaku Tesli.