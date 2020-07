Tesla potwierdziła niedawno informacje dotyczące powstania kolejnej gigafabryki na terenie Austin w stanie Texas. Plac budowy nakręcony za pomocą drona pokazuje ogrom tej inwestycji.

Zdjęcie Jedna z gigafabryk Tesli /materiały prasowe

Budowa na terenie o powierzchni 2000 akrów (809 ha) rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Będzie to największy tego typu obiekt na terenie USA, a do jego powstania Tesla planuje wykorzystać m.in. słynnego Cybertrucka czy innowacyjną ciężarówkę Tesla Semi. Ta może pochwalić się ładownością wynoszącą 36 ton, wykonaną z odpornego na uderzenia szkła szybę czołową i aktywnym systemem niwelowania przechyłów.

Reklama

Choć nie opublikowano jeszcze żadnych oficjalnych harmonogramów dotyczących produkcji pojazdów w nowej fabryce, wszystkie pojawiające się plotki wskazują na szalenie ambitny cel do wykonania. Zamiarem Elon Muska jest bowiem wypuszczenie pierwszych pojazdów już do końca roku. Oznaczałoby to, że całość budowli miałaby nie tylko powstać, ale też zacząć w pełni funkcjonować w zaledwie 5 miesięcy.

By uzmysłowić sobie ogrom przedsięwzięcia odsyłamy do poniższego filmu. Przedstawia on plac budowy z perspektywy latającego drona. Wszystko robi ogromne wrażenie.