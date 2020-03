Amerykańska firma Broadcom, zajmująca się produkcją m.in. układów SoC do dekoderów, złożyła pozew przeciwko Netflixowi o naruszenie patentów. Broadcom twierdzi, że Netflix naruszył osiem patentów dotyczących odtwarzania wideo i transmisji danych. W pozwie stwierdzono, że działanie Netflixa przyczyniło się do zwiększenia skali rezygnacji z usług płatnej telewizji, co obniżyło popyt na produkty Broadcom.

Zdjęcie Broadcom rozpoczyna sądową potyczkę z Netfliksem /123RF/PICSEL

- Przez usługi streamingowe VOD, dostarczane przez Netflixa, rynek tradycyjnych usług, które wymagają dekoderów, spadł i nadal się kurczy, tym samym znacznie ograniczając działalność Broadcom w tym zakresie - czytamy w pozwie. Broadcom twierdzi, że poinformował Netflix o naruszeniu we wrześniu 2019 roku, ale gigant SVOD odmówił podjęcia negocjacji w sprawie udzielenia licencji na patenty Broadcom. - Pozbawieni innego wyboru, podmioty Broadcom podejmują te działania w celu ochrony swoich praw i inwestycji w badania i rozwój nowych technologii - czytamy w pozwie.

Reklama

Dodajmy, że Broadcom złożył w 2017 roku serię pozwów patentowych przeciwko producentom Smart TV, ale w następnym roku Amerykańska Komisja ds. Handlu Międzynarodowego wydała orzeczenie na niekorzyść firmy Broadcom, stwierdzając, że dwóch oskarżonych, Vizio i Sigma Designs, nie naruszyło patentów Broadcom.



Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antymonopolowe w celu oceny, czy Broadcom ograniczył konkurencję na różnych rynkach w odniesieniu do chipsetów i komponentów do tzw. centrali / urządzeń głównych poprzez pewne praktyki, w tym wyłączność, sprzedaż wiązaną, sprzedaż pakietową, pogorszenie interoperacyjności i niewłaściwe korzystania z praw własności intelektualnej.



W październiku KE nakazała amerykańskiej firmie Broadcom zaprzestanie stosowania powyżej opisanych praktyk zawartych w umowach z sześcioma głównymi klientami. Broadcom oświadczył wtedy, że dostosuje się do decyzji Komisji, ale jednocześnie odwoła się do europejskich sądów.

Anita Kaźmierska