British Airways wysyła wszystkie Boeingi 747 na emeryturę

British Airways rozpoczęło wysyłanie swoich wszystkich 31 samolotów na emeryturę.

Zdjęcie Boeingi 747 odchodzą na emeryturę /AFP

Wcześniej w tym roku British Airways ujawniło, iż nie będzie już latało Boeingami 747 ani wykorzystywało ich do swoich operacji lotniczych. Wcześniejsza emerytura została spowodowana przez pandemię koronawirusa, która przyczyniła się także do uziemienia większych samolotów. Boeing 747 to swoisty symbol dalekich i wygodnych, a także oryginalnych podróży lotniczych. W tym przypadku wcześniejsza emerytura w British Airways jest podyktowana po prostu kosztami.

Reklama

Firma ujawniła, iż ma zamiar rozpocząć ostatnią fazę planu wysłania samolotów na emeryturę. Początkowo, ostatni Boeing 747 miał zostać wycofany do 2024 roku. Tak się jednak nie stanie. Samoloty zostaną wycofane wcześniej, a kilka z nich odbędzie swoje ostatnie loty już w sierpniu 2020 roku.

British Airways ma nadzieję, iż klienci linii będą mieli miłe wspomnienia z Boeingiem 747 w malowaniu brytyjskiego przewoźnika. Niestety, to już czas się pożegnać.