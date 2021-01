Brave to pierwsza przeglądarka ze wsparciem IPFS

Przeglądarka Brave w wersji 1.1 doczekała się oficjalnego wsparcia dla technologii IPFS. Tego typu protokół jest przeznaczony do uzyskiwania dostępu do zdecentralizowanych i ocenzurowanych treści.

Zdjęcie Brave wprowadza obsługę IPFS /materiały prasowe

IPFS, który został wydany w 2015 roku, to w rozwinięciu InterPlanetary File System. Jest to klasyczny protokół peer-to-peer podobny do BitTorrent i zaprojektowany do pracy jako zdecentralizowany system pamięci masowej. IPFS umożliwia użytkownikom hostowanie treści rozproszonych w setkach lub tysiącach systemów, którymi mogą być publiczne lub prywatne bramy IPFS. Użytkownicy, którzy c chcą uzyskać dostęp do konkretnych treści muszą wprowadzić specjalny adres URL.

Niektóre strony internetowe, takie jak chociażby Wikipedia posiadają adres IPFS - użytkownicy w krajach z cenzurą internetu będą mogli więc skorzystać z dostępu do większej ilości informacji, aby ominąć krajowe zapory.

IPFS jest trzecim protokołem zdecentralizowanego przeglądania - zaraz po Tor i Onion. Brave zapowiedziało, iż w przyszłości będzie dalej rozwijało protokół IPFS oraz związane z nim funkcjonalności.