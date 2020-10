Bombowiec Xian H-6N pojawił się na wideo. To tajna broń Chińczyków

Na materiale wideo pojawił się bombowiec Xian H-6N. Konstrukcja przenosiła ładunek balistyczny, który nie został zidentyfikowany.

Zdjęcie Model bombowca z rodziny H-6 - HY-6U. Fot. Li Pang /Wikipedia

Chińczycy po raz kolejny dali się "złapać". Na filmie wideo pojawił się bombowiec H-6N, najnowsza konstrukcja z rodziny H-6, która ma być wykorzystywana do przenoszenia pocisków balistycznych oraz broni nuklearnej. Odkąd bombowiec pojawił się w Pekinie, eksperci sugerują, iż będzie on wykorzystywany przez chińską armię do przenoszenia pojedynczego pocisku przeciwokrętowego DF-21 lub pocisku naddźwiękowego, takiego jak DF-17.

Eksperci zwracają uwagę, iż pocisk przenoszony przez H-6N mógłby zostać wyposażony w głowicę jądrową i będzie w stanie zagrozić celom znajdującym się w dalekiej odległości. Dyrektor ds. Badań w Chińskim Instytucie Badań Kosmicznych, Roderick Lee wskazał, iż H-6N może być przechowywany na lotnisku w Neixiang. Zdjęcia satelitarne sugerują (przynajmniej według artykułu The Diplomat), iż lotnisko Neixiang w prowincji Henan zostało znacznie ulepszone oraz powiększone, aby wspierać statki powietrzne takie, jak H-6N.

Jak dotąd nie ma żadnych informacji na temat tego czy samolot Xian H-6N przeszedł oficjalne testy czy też Chińczycy dopiero sprawdzali, jak cała konstrukcja zachowuje się w powietrzu oraz jak daleko jest w stanie przenieść konkretną broń. H6-N uzbrojony w pociski balistyczne mógłby operować z baz lotniczych oraz lotnisk w całych Chinach, poprawiając możliwości kraju w czasie konfliktu. Samolot mógłby wykorzystywać również bazy poza Chinami.

H6-N jest ważnym kamieniem milowym w strategicznych zamiar Chin. Pokazuje także, iż państwo nie ma zamiaru oszczędzać na obronności.