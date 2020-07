Boeing zakończy produkcję Boeinga 747-8 Jumbo jeta?

Jak donoszą źródła agencji Bloomberg, Boeing może niebawem zakończyć produkcję kultowego modelu 747-8 Jumbo jet.

Zdjęcie 747-8 Jumbo jet /123RF/PICSEL

Samolot dalekiego zasięgu Boeing 747-8 został oficjalnie zaprezentowany w 2011 roku. Potężna maszyna, produkowana zarówno w wersji pasażerskiej jak i towarowej osiąga ponad 76 metrów długości, co niemal równa się z rozpiętością jej skrzydeł. Umożliwia to zabranie na pokładzie do 581 osób oraz przewiezienie ładunku o wadze do 140 000 kg na odległość nawet 8130 km.

Reklama

Jak się okazuje to właśnie te imponujące rozmiary mogą stać za decyzją o zaprzestaniu produkcji. Jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa Boeing stawiał czoła zmieniającemu się rynkowi.

Niedługo po premierze modelu 747-8, branża lotnicza zaczęła przerzucać się na mniejsze samoloty dalekiego zasięgu, wyposażone. Świetnym przykładem takiego pojazdu jest znany polskim pasażerom Dreamliner. Boeing 747-8 okazał się nie tylko "spóźnionym" projektem, ale też szalenie drogim. Ewentualne zakończenie jego produkcji może w dużym stopniu uzdrowić fundusze giganta lotniczego.

Choć władze marki Boeing zaprzeczają tym doniesieniom, to według agencji Bloomberg, amerykańska firma od pewnego czasu wprowadza dyskretne zmiany w swoich księgach finansowych. Te niestety jasno wskazują na rychły koniec jednego z najbardziej popularnych samolotów.