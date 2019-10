Boeing połączył siły z Porsche. Wszystko to po to, aby stworzyć koncept pojazdu elektrycznego, który będzie zdolny do pionowego startu oraz lądowania.

Zdjęcie Koncepcja elektrycznego pojazdu Porsche i Boeinga /materiały prasowe

Inżynierowie Porsche oraz Boeinga mają pracować w celu stworzenia prototypu pojazdu zdolnego do pionowego startu oraz lądowania. Model, który wymyślą najpewniej będzie pojazdem VTOL Premium, którego wygląd pozostanie wierny filozofii projektowania Porsche. Na tym wszystkim się jednak nie kończy.

Współpraca Boeinga oraz Porsche ma dotyczyć także nowego podejścia do mobilności lotniczej w dużych miastach - pomysły nie będą więc koncentrować się tylko i wyłącznie na rozwoju pojazdu. Całość ma opierać się na opracowaniu bezpiecznego i wydajnego ekosystemu poruszania się po mieście.

Połączenie sił Boeinga z Porsche nie jest przypadkowe. To odpowiedź na działania Airbusa, który już w 2018 roku rozpoczął własne testy podobnego pojazdu.