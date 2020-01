Boeing 777X - samolot ze składanymi skrzydłami wzbił się w powietrze

Boeing pomyślnie ukończył lot testowy swojego nowego samolotu 777X. Największy dwusilnikowy samolot świata pomyślnie wystartował oraz wylądował po niecałych czterech godzinach lotu.

Zdjęcie Boeing 777X /AFP

Boeing ma powody do radości. Największy na świecie, dwusilnikowy samolot 777X z powodzeniem wystartował oraz wylądował w ramach pierwszego, testowego lotu. Konstrukcja 777X posiada długość 76,72 metra oraz rozpiętość skrzydeł na poziomie 71,8 metra. Całość została oparta na projekcie popularnego 777. Testowy lot 777X odbył się na lotnisku Paine Field w Waszyngtonie - całe przedsięwzięcie trwało 3 godziny i 51 minut.

Udany lot testowy jest światełkiem w tunelu dla Boeinga. Firma stara się rozwiązać poważne problemy z projektem felernego samolotu 737 MAX, który rozbił się dwukrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. W przypadku 777X, całe przedsięwzięcie było nadzorowane przez specjalny zespół naziemny w Seattle, który pobierał dane z samolotu i analizował je w czasie rzeczywistym.

Zdjęcie Boeing 777X / AFP

Dyrektor generalny Boeing Commercial Airplanes powiedział, iż 777X jest jeszcze wygodniejszy i przede wszystkim wydajniejszy od poprzednich samolotów. Faktycznie oprócz dużych rozmiarów samolot jest w stanie zużywać paliwo o 10% wydajniej od obecnie dostępnych na rynku konstrukcji. Te same liczby tyczą się również emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Do stworzenia 777X amerykańska firma wykorzystała specjalne, kompozytowe skrzydło z włókna węglowego nowej generacji. Wisienką na torcie jest jednak silnik GE9X: ogromny silnik, którego pasażerowie nie znajdą w żadnym innym samolocie. Skrzydła 777X ze składanymi wingletami pozwalają na efektywne zmniejszenie rozpiętości. Samolot nadaje się na wszystkie lotniska, które do tej pory były w stanie przyjąć oraz obsłużyć klasycznego 777.

W typowej konfiguracji z dwiema klasami do wyboru, 777X pomieści 426 pasażerów. Będą mogli oni skorzystać z przestronnej kabiny, większych okien oraz powiększonych schowków na bagaż.

Boeing zebrał już ponad 300 zamówień na nowego 777X. Wśród zamawiających znalazły się takie linie, jak British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Lufthansa, Qatar Airways oraz Singapore Airlines.

Planowane komercyjne uruchomienie opisywanego samolotu ma odbyć się na przestrzeni 2021 roku.