Boeing 747 jest aktualizowany dyskietkami

Krytyczne dane są dalej ładowane do jednego z samolotów Boeinga przy pomocy dyskietek.

Boeing 747 jest powoli wycofywany u wielu przewoźników, jednak badacze bezpieczeństwa odkryli ciekawą zależność - samolot jest dalej aktualizowany przy pomocy klasycznej, 3,5-calowej dyskietki (1,44 MB). Sprawa została odkryta przez grupę Pen Test Partners podczas inspekcji samolotu, który znajdował się w trakcie złomowania. Okazuje się, że Boeing 747 otrzymuje aktualizacje co 28 dni przy pomocy 8 dyskietek, aby posiadać aktualne dane związane z lotniskami, planami lotu, nawigacją i innymi bazami danych. Każdy z inżynierów musi osobiście zadbać o to, aby odpowiednie dane zostały załadowane.

Obecnie nad ładowaniem danych w sposób bezprzewodowy pracuje firma Teledyne Controls, która oferuje rozwiązanie oznaczone jako Loadstar Server Enterprise. Ma ono wyeliminować konieczność korzystania z fizycznych nośników na rzecz ładowania danych przez internet.

Inwestycje linii lotniczych w systemy samolotów mogą przyczynić się także do obniżenia kosztów związanych z wizytami inżyniera, który co miesiąc musi dotrzeć do każdego samolotu.