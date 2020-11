W niemal 15 krajach świata odbędą się protesty pracowników Amazona. Żądania obejmują poprawę warunków płac i bezpieczeństwa oraz przejrzystość w zakresie prywatności i danych użytkowników.

Zdjęcie Pracownicy Amazona strajkują /123RF/PICSEL

Czarny piątek przypadający na 27 listopada to początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem. Najczęściej charakteryzuje się on ogromnymi przecenami i sporym zainteresowaniem kupujących. W to jedno z największych wydarzeń sprzedażowych w roku, pracownicy sieci sklepów Amazon postanowili ogłosić protest.

Strajkujący chcą wezwać władze sklepu do poprawy warunków płac i bezpieczeństwa, a także poszanowania ich prawda od organizowania się. Do działań pracowników planują się także włączyć działacze na rzecz sprawiedliwości społecznej.

Protesty odbędą się w 15 krajach, w tym Wielkiej Brytanii, Meksyku, Brazylii, Indiach czy Australii. Skoordynowana akcja nosi nazwę #MakeAmazonPay i zbiega się z początkiem szczytowego sezonu firmy.

Wśród osób, które planują podjąć działania w Czarny piątek, jest nawet 3000 pracowników magazynów w Niemczech, wykonawcy call center Ring na Filipinach i producenci odzieży w Bangladeszu. Aktywiści planują również zorganizowanie protestów w siedzibie Amazon w Seattle i Wirginii.

Podobne działania miały już miejsce w poprzednich latach. Jedne z największych protestów odbyły się latem tego roku w Niemczech. Wszystkie dotyczyły płacy i warunków pracy.