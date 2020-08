Bill Gates: Steve Jobs był geniuszem

​Bill Gates powiedział, że firmy technologiczne "zasługują na trudne pytania". W podcaście Armchair Expert dodał także, że uważa Steve'a Jobsa za "geniusza".

Zdjęcie Bill Gates szczerze o Steve Jobsie /AFP

Armchair Expert to cotygodniowy podcast prowadzony przez amerykańskiego aktora, reżysera i pisarza Daxa Sheparda oraz Monikę Padman. W każdym wydaniu, Shepard i Padman przeprowadzają wywiady z dziennikarzami, naukowcami, celebrytami i znanymi osobistościami na temat "bałaganu bycia człowiekiem".

W jednym z ostatnich wydań Armchair Expert gościł Bill Gates, czyli współzałożyciel Microsoftu, który teraz prowadzi Fundację Billa i Melindy Gatesów.



- Jeśli odnosisz takie sukcesy jak ja, czy którykolwiek z tych ludzi, zasługujesz na niegrzeczne, trudne pytania. Rząd może do ciebie strzelać. To jak najbardziej w porządku - powiedział Bill Gates.

Filantrop odniósł się do 29 lipca, kiedy to przed Komisją Izby Sądownictwa w Stanach Zjednoczonych stanęli szefowie Apple, Google, Facebooka i Amazon. Zapytano ich o praktyki biznesowe w ramach trwającego dochodzenia antymonopolowego.



Gates opowiedział także o prac swojej fundacji nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 i tym, jak to było zakładać Microsoft. Wypowiedział się także o jednym ze swoich największych rywali, legendarnym założycielu firmy Apple - Steve Jobsie.



- Steve Jobs był geniuszem. To, co robił, szczególnie gdy wrócił do Apple, było niesamowite. Nikt inny nie mógł tego wtedy tam zrobić. Ja nie mógłbym tego zrobić. Był czarodziejem w nadmiernej motywacji ludzi. Sam byłem małym czarodziejem, więc nie mogłem ulec jego zaklęciu. Wiedziałem jednak, że umie rzucać czar. Byłem o to zazdrosny - wyjawił Gates.



Bill Gates zdradził także kilka swoich wad. Jego zdaniem nie jest wystarczająco towarzyski, nie umie gotować i nie mówi płynnie w żadnym z innych języków.