Bill Gates stawia na jedzenie z drobnoustrojów wulkanicznych

Bill Gates, współtwórca Microsoftu, i Jeff Bezos, założyciel Amazon, po raz kolejny zainwestowali w firmę Nature’s Fynd pracującą nad białkami na bazie drobnoustrojów mających pełnić rolę substytutów mięsa. Najciekawszy aspekt biznesu reprezentującego bezmięsną alternatywę dotyczy sposobu pozyskiwania wspomnianych mikroorganizmów.

Zdjęcie Gorące źródła Yellowstone kryją drobnoustroje przydatne do produkcji bezmięsnego jedzenia / materiały prasowe

Reklama

Kluczem do sukcesu Nature’s Fynd ma być sfermentowany drobnoustrój wulkaniczny pochodzący z gorących źródeł Parku Narodowego Yellowstone - czytamy w serwisie CNBC. Założyciele firmy, Thomas Jonas i Mark Kozubal, przez lata badali mikroby z Yellowstone. W pewnym momencie okazało się, że drobnoustroje, po procesie fermentacji, stają się bogatą w białko substancją. Badacze nazwali ją "Fy".

Reklama

Samo białko z drobnoustrojów wulkanicznych zawiera 20 aminokwasów, jednocześnie nie mając cholesterolu, ani kwasów tłuszczowych typu trans (zwiększają one na ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego). Fy zawiera tylko jedną dziesiątą tłuszczu mielonej wołowiny, zarazem mając o 50 procent więcej białka niż chociażby tofu - czytamy w materiale CNBC.

Wyjątkowy składnik Nature’s Fynd zostanie wykorzystany do produkcji m.in.: bezmięsnych pasztecików śniadaniowych, alternatywnego mięsa do hamburgerów, bezmlecznego serka śmietankowego, jogurtów oraz nuggetsów o smaku kurczaka.

Mięsna alternatywa

Gigantami rynku syntetycznego mięsa i Beyond Meat oraz Impossible Foods. Ideą przyświecającym obu firmom jest realizacja masowej produkcji sztucznego mięsa na tak dużą skalę, aby rozwiązać problem rosnącej populacji na świecie. Bez zastąpienia surowców z tradycyjnych gospodarstw rolno-hodowlanych wyrobami wytworzonymi dzięki zdobyczom nauki, ludzkość nie będzie mogła sprostać potrzebom żywnościowym całej populacji.



Podczas jednej z edycji targów technologicznych CES w Las Vegas mieliśmy okazję skosztować hamburgera z bezmięsną wieprzowiną produkcji Impossible Foods i choć smak jedynie w niewielkim stopniu przypominał prawdziwe mięso, to sama przekąska jak najbardziej nadawała się do spożycia. Dużą zasługa tego stanu rzeczy była ciekawa mieszanka przypraw. Podniebienia nie da się oszukać, ale Impossible Burgera można uznać za bezmięsną alternatywę dla mięsa. Mięso wegańskie za pięć lat może mieć 10 proc. udział w globalnym rynku, w 2040 r. aż 25 proc. - według raportu Kearney.

Zdjęcie Impossible Foods i bezmięsna wieprzowina / INTERIA.PL

Świat bez mięsa

Nic dziwnego, że Bill Gates inwestuje w Nature’s Fynd - współzałożyciel Microsoftu i jeden z najbogatszych ludzi na świecie - nie kryje, że jego zdaniem bogatsze kraje powinny spożywać roślinną wersję wołowiny. Biedniejsze mogą nadal korzystać z naturalnej wołowiny, ale najpierw należy genetycznie ulepszyć zwierzęta potrzebne do produkcji mięsa. Czy to tłumaczy? Zbyt duża emisja metanu mająca poważny wpływ na środowisko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe piętrowe autobusy zasilane wodorem przybyły do Londynu AFP