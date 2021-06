Według raportu NBC News, wielka farma należące do Billa Gatesa są kluczowym dostawcą ziemniaków, z których McDonald robi frytki w USA. Należąca do Gatesa wielka farma w stanie Waszyngton ma być widoczna z kosmosu.

Bill Gates, oprócz udziałów w firmie Microsoft i działalności w fundacji założonej wraz ze swoją (już teraz byłą) żoną, przez lata poczynił wiele inwestycji. Jedna z nich były farmy i zakup ziemi. Jak twierdzi The Land Report, Gates ma w sumie 242 000 akrów ziemi w 18 stanach . To czyni z niego największego prywatnego właściciela gruntów na potrzeby upraw w USA.

Na polach należących do Gatesa uprawiana jest ponadto: marchew, cebula, soja i ryż. Jego pola uprawne znajdziemy w Luizjanie, Nebrasce, na Florydzie czy w stanie Waszyngton. Oczywiście Gates nie nadzoruje bezpośrednio upraw - ma inne rzeczy na głowie.

Dwa największe zagrożenia według Gatesa

Gates Zapytany w lutym, co może być następną katastrofą, na którą nie jesteśmy przygotowani, Współzałożyciel Microsoftu powiedział, że może wskazać dwie, które mogą być jeszcze bardziej dotkliwe niż pandemia COVID-19, z którą mamy do czynienia.



- Jednym z nich są zmiany klimatyczne. Każdego roku ich żniwo śmierci jeszcze większe niż to, co obserwujemy podczas pandemii COVID-19 - wyjaśnił Gates.



Drugie z zagrożeń nie jest wystarczająco nagłaśniane i może sprawić poważne problemy.

- Bioterroryzm. Ktoś, kto chce wyrządzić szkodę, może stworzyć wyjątkowo zjadliwego wirusa. Szansa, że będzie on zbierał śmiertelne żniwo jest większa niż w przypadku naturalnie występujących patogenów - jak SARS-CoV-2 - dodał Gates.

