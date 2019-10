Białystok: Policja zamknęła portal z nielegalnymi filmami

Funkcjonariusze zlikwidowali proceder nielegalnego udostępniania utworów audiowizualnych przez Białostoczanina. Z serwisu internetowego, którego 24-latek był właścicielem i jedynym administratorem, korzystało aż 300 tys. zarejestrowanych użytkowników.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Mężczyzna usłyszał już zarzut. Dzięki działaniom podlaskich policjantów, przy współpracy Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, portal został zamknięty a dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd.

Reklama

Jak ustalili policjanci, podejrzany prawdopodobnie rozpowszechniał filmy i seriale online w okresie od 25 września 2015 roku do 8 października 2019 roku. Oczywiście nie miał do nich jakichkolwiek praw autorskich oraz licencji.

Z portalu internetowego, którego 24-latek był właścicielem i jedynym administratorem, korzystało aż 300 tys. zarejestrowanych użytkowników.W sumie nielegalnie rozpowszechnionych zostało ponad 10 tys. utworów audiowizualnych.

Straty dystrybutorów filmowych oszacowane zostały na kwotę ponad 3 mln zł.



8 października podlascy policjanci, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, wkroczyli do mieszkania w którym przebywał 24-latek. Na miejscu zabezpieczono od podejrzanego sprzęt komputerowy, kopie serwerów, portfele sprzętowe kryptowalut oraz gotówkę w kwocie 42 tys. zł.

Zablokowane również zostały środki pieniężne w kwocie prawie 180 tys. zł a znajdujące się na rachunkach bankowych należących do 24-latka. Białostoczanin usłyszał zarzuty, a jego dalszym losem zajmie się sąd.

Warto dodać, że sprawa ma charakter rozwojowy, bo liczba użytkowników tego pirackiego serwisu nie była taka mała.