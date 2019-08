Bezprzewodowy odbiornik Bluetooth z procesorem DSP

RAFKO Dystrybucja informuje o wprowadzeniu do sprzedaży bezprzewodowego odbiornika Bluetooth Connect BTR, który wyposażony jest w procesor DSP CinemaEAR.

Zdjęcie Odbiornik Bluetooth z procesorem DSP /materiały prasowe

Connect BTR to bezprzewodowy odbiornik audio, który umożliwia parowanie z telefonami, laptopami, komputerami, tabletami i innymi nadajnikami Bluetooth, by bezprzewodowo przekazać dźwięk za pośrednictwem złącza 3,5mm jack AUX lub RCA do urządzeń bez wbudowanego modułu łączności bezprzewodowej, na przykład słuchawek, zestawu stereo czy kina domowego, soundbara, samochodowego zestawu audio i innych.

Wystarczy podłączyć odbiornik BTR za pomocą dołączonego do zestawu kabla AUX lub 2xRCA do urządzenia docelowego (np wejścia AUX w aucie lub w wieży hi-fi czy amplitunerze kina domowego) i bezprzewodowo połączyć się ze źródłem, na przykład telefonem z aplikacją Spotify.

Odbiornik Connect BTR wyposażony jest w autorską technologię MEE Audio CinemaEAR, znaną już ze sluchawek nausznych Matrix Cinema. CinemaEAR to zaawansowana technologia, dzięki której użytkownik może wybierać pomiędzy czterema różnymi profilami DSP dźwięku za pomocą jednego przycisku.