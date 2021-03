Założony w 2020 roku startup SMART zaprezentował swój pierwszy produkt. Mowa o oponie rowerowej opartej na technologii opracowywanej przez NASA.

Zdjęcie SMART Tire Company /materiały prasowe

Młoda firma, która od pewnego czasu współpracuje z agencją kosmiczną w ramach umowy Space Act, postanowiła przenieść zaawansowane technologie rodem z NASA na rynek konsumencki. W ten sposób powstał innowacyjny rower, wyposażony w słynne kosmiczne "sprężynowe opony".

Składającą się z 800 sprężyn nośnych opona została zaprojektowana specjalnie pod kątem łazików księżycowych. Dzięki swej konstrukcji dopasowuje się do podłoża, przez co zapewnia doskonałą trakcję. Cała energia włożona w odkształcenie sprężyn jest jednak odzyskiwana, gdy sprężyny wracają do pierwotnego kształtu. Ponadto opona nie nagrzewa się, tak jak normalne ogumienie. Aby metal zachował pamięć kształtu i mógł wracać po odkształceniu do poprzedniej formy, zastosowano stop nikolowo-tytanowy.

Ta sama technologia zastosowana w pojazdach cywilnych może nie tylko sprawić, że przebite opony lub zbyt niskie ciśnienie staną się przeszłością, ale także wpłynąć na ekologię, ograniczając zapotrzebowanie na ciężko degradowane materiały gumowe.

Startup SMART już teraz rozpoczął współpracę z kilkoma dostawcami usług wypożyczania rowerów i skuterów. Jeśli technologia przyjmie się wśród klientów, być może niebawem czeka nas niemała rewolucja.