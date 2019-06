BenQ wprowadza na rynek projektor CinePrime W2700 DLP 4K UHD . Jest to pierwszy projektor kina domowego DLP 4K ze 100% zgodnością z paletą kolorów Rec. 709 i 95-procentową zgodnością z szeroką paletą DCI-P3. Co to oznacza?

Zdjęcie BenQ ​W2700 /materiały prasowe

W2700 zapewnia rozdzielczość 4K 3840 x 2160 i wyświetla 8,3 miliona pojedynczych pikseli dla każdej klatki obrazu. Projektor ma system optyczny zoptymalizowany pod kątem 4K, całkowicie szklany obiektyw składa się z 10 soczewek w sześciu grupach.. Wykorzystując technologię BenQ CinematicColor projektor W2700 zapewnia 95 proc. pokrycia szerokiej przestrzeni kolorów DCI-P3 i 100 proc. palety Rec. 709 oraz Delta E≤3.

Projektor wykorzystuje technologię BenQ CinematicColor oraz sześcioelementowe koło barwne RGBRGB, aby spełniać najwyższe wymogi branży filmowej w zakresie wierności odwzorowania barw. Dzięki 95 proc. pokryciu palety DCI-P3 i 100 proc. pokryciu przestrzeni barw Rec. 709 oraz wskaźnikowi Delta E≤3, W2700 wiernie odwzorowuje to, co zamierzali twórcy filmu.

Dzięki funkcji przesuwania osi obiektywu 100-110% w pionie (funkcja Lens Shift) i optycznemu zoomowi 1,3x, projektor można zainstalować i szybko stworzyć salę kinową w rozdzielczości 4K HDR.

Projektor można łatwo zmienić w projektor inteligentny, podłączając do gniazda HDMI moduł Wi-FI BenQ QCast/QCast Mirror, Google Chromecast lub Amazon Fire TV Stick, aby od razu bezprzewodowo na duży ekran przesyłać seriale TV, filmy, wydarzenia sportowe i gry wideo.

W2700, napędzany trwałą technologią DLP, nagrodzoną w 2015 r. Nagrodą Academy of Merit Oscar wykorzystywaną w 90 proc. światowych kin cyfrowych, zapewnia długotrwałą jakość obrazu z precyzyjnymi kolorami i wyrazistą ostrością bez konieczności konserwacji i degradacji kolorów.

Cena: 6999 zł