Brytyjska firma ARM, licencjodawca technologii będących kluczowym elementem chipów wykorzystawanych m.in. w smartfonach, ma zawiesić współpracę z Huaweiem - wynika z informacji podanych przez BBC News.

Według BBC, brytyjska firma ARM nie będzie dalej współpracowała z chińskim gigantem. Pracownicy mieli otrzymać specjalną notatkę, która zawierała w sobie odpowiednie polecenia związane z przyszłością na linii Huawei - ARM, między innymi w kontekście licencjonowania samej technologii.

Co to oznacza dla samego Huawei? Bardzo duże problemy. Chiński producent wykorzystuje w swoich procesorach Kirin technologię ARM - układy te trafiają do wszystkich smartfonów i tabletów.

Obecnie dostępne na rynku smartfony Chińczyków nie są zagrożone. Dodatkowo, firma do połowy sierpnia firma nadal może korzystać z komponentów i oprogramowania na amerykańskich licencjach.

Kolejne modele Huawei mogą mieć jednak problem, aby w ogóle wyjechać z fabryk.

