CATL - największy na świecie dostawca akumulatorów EV poinformował, że stworzył nowy rodzaj baterii zdolny wytrzymać 1,24 miliona mil, a wiec prawie 2 miliony kilometrów.

Zdjęcie Czy samochody elektryczne dorównają spalinowym? /materiały prasowe

Największą bolączką współczesnych samochodów elektrycznych jest wytrzymałość zamontowanych w nich baterii. Z biegiem lat tracą one swoją pojemność, a tym samym wymagają wymiany. Podczas gdy najczęściej wybierane produkcje Panasonica lub LG wytrzymują niewiele ponad 300 000 km, tak najnowsze dzieło firmy CATL, może rzucać nowe światło na okres używalności takich urządzeń.

Mowa tu o zupełnie nowym koncepcie akumulatora, który według największego na świecie dostawcy baterii samochodowych, może poszczycić się żywotnością do nawet 2 milionów kilometrów. Wynik ten jest na tyle spektakularny, że aż niemożliwy, jednak za faktem jego istnienia przemawia sam Elon Musk. Dyrektor generalny Tesli, udał się do siedziby firmy i potwierdził istnienie tego rodzaju baterii. Co więcej, postanowił on skorzystać z innowacyjnych akumulatorów w przyszłych pojazdach Tesla.

Czyżby samochody elektryczne faktycznie miały w przyszłości całkowicie zastąpić spalinowe modele? Tego typu dokonania, bez wątpienia zwiększają na to szanse.