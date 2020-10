Balon Loon pobił rekord lotu stratosferycznego. Konstrukcja należąca do firmy Alphabet przebywała nad powierzchnią Ziemi przez ponad 300 dni.

Zdjęcie Balon Loon pobił rekord lotu /materiały prasowe

Jakiś czas temu firma Alphabet zdecydowała się wystrzelić balon w kierunku stratosfery. Konstrukcja była odpowiedzialna za dostarczanie testowego internetu na terenie Peru. Okazuje się, że balon pobił rekord lotu stratosferycznego - całe przedsięwzięcie trwało około 312 dni. Balon Loon przebył w tym czasie łącznie 217 tysięcy kilometrów. Poprzedni rekord również należał do jednego z balonów Loon, który utrzymywał się nad powierzchnią Ziemi przez około 227 dni.

Reklama

Alphabet poinformowało, iż dzięki testom przy wykorzystaniu nowych balonów firmie udało się stworzyć technologie, które będą pozwalały tego typu konstrukcjom na pozostawanie w stratosferze przez dłuższy czas. Co ciekawe, Alphabet jest w stanie przygotować każdy z balonów do lotu w zaledwie 45 minut. Oznacza to, że modele Loon mogą być szybko wdrażane w wielu regionach świata - zależnie który z nich będzie potrzebował lepszego dostępu do internetu.

Wideo Loon: 312 Days in the Stratosphere

Pierwotnie balon Loon wystartował z Puerto Rico w maju 2019 roku, a następnie trafił do Peru, gdzie przez trzy miesiące brał udział w specjalnych testach. Następnie konstrukcja skierowała się na Ocean Spokojny i wylądowała w Baja w Mesksyku. Rekordowy lot ma być wynikiem ciągłych prac firmy nad "popychaniem" technologii oraz samego oprogramowania związanego z balonami internetowymi. Loon ma mieć także przewagę nad tradycyjnymi balonami wysokogórskimi, które są wykorzystywane między innymi do obserwacji pogody - marka jest bowiem w stanie odzyskać każdy ze swoich balonów, co nie stanowi żadnej straty finansowej.



Loon będzie chciał wejść w nowe segmenty związane z obserwacją Ziemi oraz zjawisk pogodowych, jednak marka na ten moment koncentruje się tylko i wyłącznie na tym elemencie układanki, którym jest bezprzewodowa łączność z internetem.



Każdy z balonów Loon jest zasilany wiatrem, a elektronika na pokładzie działa w oparciu o panele słoneczne oraz specjalne akumulatory.