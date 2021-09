Technologiczny gigant ponownie gasi pożar, który sam wywołał. Jak wynika z oficjalnych informacji, aktualizacje zbiorcze Windowsa o numerach KB5005565 i KB5005101 mogły skutkować wystąpieniem groźnych błędów w systemie. Te z kolei doprowadzały do zawieszania się aplikacji systemowych, a nawet całkowitych ich awarii.

Problemy te dotyczyły przede wszystkim użytkowników korzystających z funkcji Microsoft Exploit Protection, które używały funkcji eksportu do udostępniania dostosowanych ustawień rozwiązania na wielu urządzeniach.

Reklama

Firma Microsoft wprowadziła już poprawkę przy pomocy rozwiązania KIR (Known Issue Rollback) rozpowszechnianego na urządzeniach z systemem Windows 10 za pośrednictwem usługi Windows Update. Gigant podkreśla także, że automatyczne rozpowszechnienie rozwiązania na urządzenia konsumenckie może potrwać do 24 godzin. By przyspieszyć proces, użytkownicy powinni wykonać restart systemu.