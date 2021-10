- Mamy problemy z siecią, a nasze zespoły pracują tak szybko, jak to możliwe, aby jak najszybciej usunąć błędy i przywrócić usługi - skomentował awarię dyrektor zarządzający Facebooka do spraw technicznych, Mike Schroepfer.

Facebook i inne usługi - co może być przyczyną awarii?

- Przyczyną awarii jest prawdopodobnie usługa DNS, której wszyscy używają do kierowania swoich stron i usług na urządzenia. Czym więc jest DNS? To po prostu jest protokół internetowy do konwersji znanych nazw, takich jak Facebook.com, na język znany komputerom - czyli liczby lub adres internetowy. Protokół ten dokonuje konwersji, kierując nas do usług i aplikacji, o które wnioskowaliśmy. Gdy usługa (DNS - przyp. red.) zawodzi, strony i aplikacje na pierwszy rzut oka wydają się nie działać, jednak w rzeczywistości nadal są osiągalne. - tłumaczy problemy Facebooka Lotem Finkelsteen, szef działu wywiadu zagrożeń w Check Point Software Technologies.

Awaria rozpoczęła się po godzinie 17:00. O skali problemów niech świadczy fakt, że nie działają również facebookowe narzędzia do pracy hybrydowej takie jak: Workchat, Workplace i Workplace Rooms. Nie działają również firmowe strony internetowe Facebooka i Oculus, największa platforma VR na świecie.

Awaria Facebooka - co dalej?

Sheera Frenkel, dziennikarka New York Times (NYT), twierdzi że pracownicy Facebooka nie byli w stanie wejść do firmy i sprawdzić skali awarii, bo ich karty dostępu nie działały. Eksperci zakładają, że system inteligentnego biura wewnątrz firmy był połączony z technologiczną platformą dotkniętą przez awarię.

Nie funkcjonowała również poczta pracowników, pojawiły się problemy z komunikacją wewnątrz firmy - potwierdzają to źródła dziennikarzy serwisu The Verge. To może utrudnić przywrócenie usług.

Według NYT za problemami nie stoi cyberatak - potwierdzili to dziennikowi dwaj specjaliści do spraw bezpieczeństwa w poufnej rozmowie. Według informacji dziennika, Facebook wysłał specjalny zespół, którego celem jest ręczne zresetowanie serwerów i przywrócenie usług. Zagrożenie miało zostać ocenione jako "Wysokie" przez ekspertów wewnątrz firmy - wynika ze źródeł NYT.



Koszmarny poniedziałek Facebooka

Globalna awaria to niejedyny problem Facebooka z ostatniej doby. Na antenie stacji CBS były pracownik firmy oskarżył imperium Marka Zuckerberga o przekładanie swoich interesów nad bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.

- To, co widziałem na Facebooku w kółko, to konflikty interesów między tym, co jest dobre dla ludzie, a tym, co dobre dla Facebooka - powiedziała Frances Haugen, była analityczna Facebooka, w rozmowie z dziennikarzem programu telewizyjnego "60 Minutes" stacji CBS. - Facebook raz za razem decydował się na działanie pod kątem własnych interesów, jak chociażby zarabiania większych pieniędzy - dodała.

- Facebook zorientował się, że jeśli zmienią algorytm na bezpieczniejszy, ludzie spędzą mniej czasu na platformie, będą klikać mniej reklam, a co za tym idzie - zarobią mniej pieniędzy - podsumowała Huagen na antenie CBS.