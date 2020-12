Awaria Facebook Messengera - komunikator ma problemy

W czwartek 10 grudnia po godzinie 11:00 w Polsce pojawiły się problemy z popularnym komunikatorem Facebook Messenger. Użytkownicy nie mogli wysyłać i odbierać wiadomości.

Zdjęcie Messenger Facebooka z problemami podczas wysyłania wiadomości /123RF/PICSEL

Korzystający z Messengera zgładzają przede wszystkim problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości. Na ten moment nie wiadomo, co spowodowało problemy. Już ponad 10 tys. osób zgłosiło awarię - Facebook pracuje nad usunięciem jej przyczyny.

Reklama

Serwis downdetector pokazuje, że problemy rozpoczęły się po 11:00. Sprawdziliśmy, rzeczywiście komunikator ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości. Problemy pojawiają się losowo, możliwe że niektórzy użytkownicy w ogóle ich nie doświadczą.



Awaria Facebooka dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów w naszej części Europy (Węgry, Czechy, Słowacja), ale również w Belgii i w Paryżu oraz Londynie.



Facebook Messenger to popularny komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. Służy do wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Wraz z komunikatorem WhatsApp, również należącym do Facebooka, to najpopularniejszy komunikator w Polsce.



Messenger bez Facebooka - jak z niego korzystać