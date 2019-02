Automatyczny odkurzacz i mop w jednym - RoboJet Duel 3

Najnowszy robot sprzątający RoboJet Duel 3 jest połączeniem automatycznego odkurzacza i mopa. To już trzecia generacja RoboJet Duel - nowa wersja posiada m.in. mapowanie przestrzeni, duży zbiornik na wodę (400 ml) i możliwość sterowania za pomocą głosu.

Zdjęcie RoboJet Duel 3 /materiały prasowe

Dzięki zastosowaniu żyroskopów oraz mocnego procesora RoboJet Duel 3 tworzy w czasie rzeczywistym mapy pomieszczeń oraz przeszkód. W efekcie zastosowanej technologii pokrycie sprzątanej przestrzeni wynosi do 98 proc. Natomiast regularny tryb sprzątania miejsce przy miejscu w połączeniu z dużą mocą ssania 1800 Pa zapewnia najbardziej optymalną trasę i tym samym dokładne czyszczenie.



O ile na rynku polskim mamy dostępne już roboty hybrydowe to żadne z urządzeń nie posiada tak dużego zbiornika na wodę. Urządzenie ma dwa zamienne pojemniki. Pojemnik na kurz o pojemności 600 ml oraz pojemnik hybrydowy (2w1) na kurz 300 ml i na wodę 400 ml. Dzięki czemu można dostosować sprzątanie do swoich potrzeb.



RoboJet Duel 3 nie narzuca sztywnych ram czasowych sprzątania i daje szerokie możliwości zarządzania pracą robota. Dzięki aplikacji mobilnej w języku polskim użytkownik zyskuje dużą swobodę sterowania i programowania czasu pracy, a także ustalania różnych harmonogramów sprzątania z dowolnego miejsca i o każdej porze. Dodatkowo RoboJet Duel 3 może zostać zintegrowany z asystentem głosowym Google oraz Amazon Echo, dzięki czemu można uruchomić robota także komendami głosowymi.



Zdjęcie RoboJet Duel 3 / materiały prasowe

Reklama

RoboJet Duel 3 posiada aż 4-stopniowy system czyszczenia, który polega na tym, że 2 szczotki boczne wymiatają nieczystości, a szczotka główna wraz z turbiną kieruje je bezpośrednio do pojemnika na kurz. Dzięki możliwości mopowania robot dodatkowo umyję podłogę na mokro. Oprócz tego nowy model posiada system potrójnej filtracji. Filtr podstawowy i gąbkowy zatrzymują największe zanieczyszczenia. Z kolei filtr HEPA wychwytuje 99,95 proc. cząstek wielkości 0,3 mikrona.



W RoboJet Duel 3 zastosowano wydajny akumulator litowo-jonowy 2600 aMh, co w bezpośredni sposób przekłada się na długi czas sprzątania robota. Na jednym cyklu naładowania baterii może pracować ok. 120 min, co średnio pozwala na odkurzenie i umycie do 150 m2 podłogi. RoboJet Duel 3 jest jednym z najcichszych odkurzaczy automatycznych na rynku. Jego głośność pracy w zależności od podłoża to ok. 55db. Na dywanach i wykładzinach poziom głośności mierzony ok. 1 metra od urządzenia spada nawet do ok. 50 dB. Kiedy średni poziom hałasu w najcichszych odkurzaczach tradycyjnych wynosi ok. 65 dB.

Zdjęcie RoboJet Duel 3 / materiały prasowe

W cenie odkurzacza RoboJet Duel 3 otrzymamy także bogaty zestaw akcesoriów, które przyczyniają się do zwiększenia funkcjonalności i efektywności sprzątania. Stacja dokująca umożliwia automatyczne ładowanie robota, hybrydowy pojemnik mycie podłóg na mokro, pilot zdalne sterowania pracę robota, taśma magnetyczna wydzielenie sprzątanego obszaru. Ponadto w zestawie znajdują się szczotka do czyszczenia urządzenia, zapasowy komplet szczotek bocznych i filtrów zmniejszające koszty eksploatacji urządzania oraz instrukcja w j. polskim.



Sugerowana cena detaliczna robota to 1490 zł brutto.