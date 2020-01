W ofercie sklepów sieci Biedronka dostępny jest automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową marki Hoffen. Urządzenie oferowane jest w cenie 59,90 zł.

Zdjęcie Automatyczny ciśnieniomierz naramienn /materiały prasowe

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową marki HOFFEN to urządzenie dla osób, które chcą monitorować ciśnienie krwi w swoim organizmie. Można stosować je nawet przy nieregularnym pulsie, tzn. takim, który różni się o 25 proc. od przeciętnego wykrytego podczas pomiaru. Jeżeli aparat wykryje nieregularny puls na wyświetlaczu pojawi się migający symbol. Ciśnieniomierz posiada pokrowiec dla łatwego przechowywania.

Reklama

Urządzenie umożliwia stworzenie 2 profilów, dla każdego profilu można zapisać do192 pomiarów. Po zapełnieniu pamięci najnowsze pomiary zapisywane są w miejsce najstarszych. Użytkownicy mają możliwość przeglądania wszystkich dokonanych pomiarów.

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny dysponuje funkcją głosową, co oznacza, że wszelkie czynności, które należy wykonać są odczytywane głosem lektorki w języku polskim. Wyniki pomiaru są odczytywane na głos, co ułatwia obsługę osobom niedowidzącym lub niewidomym.

Pomiary wykonywane przez urządzenie są prezentowane na dużym, kontrastowym wyświetlaczu, którego podświetlenie zmienia się w zależności od tego, czy wynik przekracza normy ciśnienia tętniczego określonego przez WHO (Światową Organizację Zdrowia).

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową marki HOFFEN jest dostępny w cenie 59,90 zł, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 16 do 30 stycznia 2020 lub do wyczerpania zapasów.



Zdjęcie Automatyczny ciśnieniomierz naramienn / materiały prasowe

Parametry techniczne automatycznego ciśnieniomierza naramiennego Hoffen Urządzenie Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową Model KF-65B Zasilanie 6V, 4 × bateria AA 1,5V (baterie w zestawie) Zasilacz sieciowy 6V 500mA (do nabycia oddzielnie) Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (z kolorowym podświetleniem) Sposób pomiaru Metoda oscylometryczna Zakres pomiaru 0 - 37,3 kPa (0 – 280 mmHg)

Wartość tętna: 40 - 199 uderzeń na minutę Zabezpieczenie 37,3kPa (280mmHg) Dokładność Ciśnienie w zakresie temperatur 5 - 40°C: ±0,4 kPa

(3 mmHg) Wartość tętna: ±5% Warunki pracy Temperatura: +5 - +40°C Wilgotność robocza 15% - 85%RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 - 106 kPa Warunki przechowywania i transportu Temperatura: -20 - 55°C Zakres wilgotności względnej: 15 - 93%RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 - 106 kPa Obwód mankietu Regulowany do 33 cm Masa netto 400 g (urządzenie z rękawem bez baterii) Wymiary zewnętrzne bazy Około 140 x 110 x 75 mm Tryb działania Automatyczne pompowanie, automatyczny pomiar Stopień ochrony Część typu BF mająca kontakt z ciałem Pacjenta Klasa szczelności IP21