Automat, w którym można kupić testy na COVID-19

Uniwersytet Kalifornijski w San Diego postanowił wprowadzić specjalne maszyny, które przypominają konstrukcje sprzedające słodycze i napoje. Zamiast tego można w nich pobrać test na COVID-19.

Zdjęcie Maszyna z testami / fot. UC San Diego - Facebook /materiał zewnętrzny

Uczelnia ustawiła automaty z testami na COVID-19 na terenie całego kampusu, aby zapewnić bezpłatne zestawy testowe na początku semestru dla wszystkich studentów. Maszyny są częścią programu Return to Learn, w ramach którego uczelnia z USA będzie oferowała bezpłatne badania przesiewowe oraz testy objawowe dla swoich studentów i pracowników.

Amerykańska uczelnia na terenie San Diego pokrywa koszty testów, a studenci i pracownicy mają je wykonywać w odstępie tygodnia - zanim bezpiecznie rozpoczną swoją pracę na terenie kampusu. Osoby pracujące zdalnie również są zachęcane do testowania się co około 2 tygodnie. Od grudnia 2020 roku w kampusie UC San Diego znajduje się 20 automatów z testami przeznaczonymi do wykrywania COVID-19.

Nadzieja władz uczelni polega na profilaktyce zdrowia oraz swoistej próbie powrotu do "normalności". W ten sposób uczelnia chce też szybko powstrzymać ewentualne ogniska choroby.